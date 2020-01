Di María, sus lesiones y una sincera confesión

Ángel Di María brindó una interesante entrevista donde habló de muchos temas. Se refirió, entre otras cosas, a la selección, llenó de elogios a Gallardo pero tocó un tema clave, por el que fue resistido cada vez que se puso la albiceleste: sus lesiones.

"Siempre sentí que me defraudé a mí y a mis compañeros por estas lesiones. Nunca pude superar mis lesiones en la Selección, me han matado por eso", sostuvo el Fideo, y agregó: "Nunca lo he podido superar, salir de esa".

El rosarino, de 31 años, no juega en el seleccionado desde la Copa América de Brasil, en julio de 2019, ni fue citado por el técnico Lionel Scaloni desde entonces para los amistosos de la FIFA. Sin embargo, confía en recibir un llamado para la Copa América 2020 que se jugará en junio próximo en Argentina y Colombia.

"No hablé con Scaloni después de la Copa América. Siempre estoy pendiente de una convocatoria en la Selección. Mi ilusión por estar y jugar la Copa América, que seguramente sea la última, está ahí. Yo estoy trabajando para estar en el grupo y demostrar que estoy entre los mejores. Al final la decisión es suya", expresó.

Por último, se tomó tiempo para elogiar al River de Gallardo a quien calificó como "un equipo excepcional": "El River de Gallardo está en un momento muy bueno y ha tenido la mala suerte de perder la Copa Libertadores, que merecía haber ganado por todo lo que había hecho", manifestó y remarcó: "Es un equipo excepcional que casi no comete errores y es el candidato de todos".