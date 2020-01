Oveja Hernández le puso fecha a su salida de la Selección

Sergio "La Oveja" Hernández confirmó hoy que dejará la dirección técnica del seleccionado argentino de básquetbol después de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, previstos del 24 de julio al 9 de agosto.



El entrenador, que cumple desde 2015 su segundo ciclo en el combinado nacional, expresó su "convencimiento" de que la cita máxima del deporte en Oriente "será el punto final" por el deseo de dirigir clubes en el exterior.



"Me gustaría vivir otra experiencia, la Selección no te permite dirigir clubes y me gustaría hacerlo en el exterior. La experiencia olímpica es mucho más importante que la medalla”, dijo quien afrontará su tercer Juego.



Hernández, de 56 años, condujo al seleccionado argentino en la conquista de la medalla de bronce en Beijing 2008 y clasificó al equipo en el octavo puesto de Río de Janeiro 2016.



Al planificar la preparación para Tokio, el director técnico no pudo confirmar la presencia del capitán del equipo, Luis Scola (40 años), aunque reconoció que mantiene un fluido contacto.



"Hablo siempre con Luis. Trato de no molestarlo demasiado porque este es el problema a veces de una Selección full time, los jugadores están todo el tiempo a disposición de la Selección y también están jugando con sus equipo ochenta partidos en el año. Él está bien, está feliz, le encanta jugar al básquetbol y seguir acumulando experiencias", dijo en declaraciones al programa Puede Pasar de FM 94.7.



Hernández, campeón panamericano y subcampeón mundial en la temporada 2019, reconoció "sondeos" de clubes extranjeros para su contratación pero ratificó su compromiso con el equipo argentino.



"Saben que estamos en la Selección y yo no puedo dirigir club. Siempre hay clubes que preguntan pero lo hacen conmigo y con muchísimos otros profesionales", concluyó.