La Selección argentina ganó y accedió al cuadrangular final

El seleccionado argentino Sub 23 venció esta noche por 1 a 0 a su par de Ecuador, ya sin chances de clasificarse al cuadrangular final del Preolímpico del que surgirán los dos equipos que participarán de los Juegos de Tokio 2020, instancia a la que los dirigidos por Fernando Batista accedieron con esta victoria.



El encuentro disputado en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la ciudad colombiana de Pereira, mostró una lógica superioridad albiceleste, aunque sin estridencias, sobre el conjunto dirigido por el argentino Jorge Célico, que venía de caer en sus cuatro primeras presentaciones (quedarán libres en la última jornada), al revés de los conducidos por el "Bocha" Batista, que acumularon los nueve puntos en juego.



Argentina, que quedó libre en la segunda fecha, volvió a contar con Alexis Mac Allister como figura destacada en la conducción ofensiva a la que le agregó, como en la jornada inaugural ante los colombianos (2-1), un gol, pero además otra baja nota por mala conducta, ya que en aquel cotejo recibió dos tarjetas amarillas y la consecuente expulsión que le impidió estar frente a Chile (2-0), y hoy volvió a ser amonestado por pelearse con un rival.



Pese a haber jugado hace 72 horas, Batista apeló nuevamente a todos los titulares con excepción del banfileño Agustín Urzi, que ingresó recién promediando el segundo tiempo porque se había retirado con un fuerte traumatismo en el tobillo derecho en el encuentro frente a los chilenos.



Es que el entrenador argentino analizó como clave este partido al margen del último ante Venezuela del jueves próximo desde las 20, cuando se cerrará la fase de grupos.



Pero más allá de la exigua diferencia, Argentina no pasó sobresaltos y el gol prematuro del volante boquense le permitió regular energías a los futbolistas, buscando aumentar siempre, pero sin pisar el acelerador como para evitar un desgaste mayor.



De cualquier manera esas oportunidades para estirar la ventaja existieron, y sobre el final un tiro en el travesaño del sanlorencista Adolfo Gaich, a punto de ser transferido al Brujas, de Bélgica, fue la más clara de ellas, mientras que los ecuatorianos habían dispuesto de la única en los 90 minutos un cuarto de hora antes, pero la obturó el capitán Nehuén Pérez en el área chica.



Es evidente que el nivel del rival pone de manifiesto los valores de los equipos, porque en esta ocasión la producción del conjunto argentino fue sensiblemente inferior a la mostrada ante colombianos y chilenos, a los que derrotó con autoridad.



Pero en esta oportunidad y ante la baja calidad de los ecuatorianos, el rendimiento de Argentina se igualó para abajo, algo que no podrá suceder en la ronda final, donde seguramente aguardarán por la Zona B los otros dos grandes de América: Brasil y Uruguay.



Uno de ellos o los dos, o el que clasifique de la de Argentina (Colombia y Chile, que hoy quedó libre, la cerrarán el jueves a las 22.30), serán los que pelearán por las dos plazas olímpicas.



Justamente por la Zona B jugarán mañana Uruguay-Perú, con el arbitraje del argentino Darío Herrera, desde las 20, y a las 22.30 lo harán Brasil-Bolivia.



Las posiciones en la Zona A antes de Colombia-Venezuela son las siguientes: Argentina 9 puntos; Chile 6, Colombia y Venezuela 3 y Ecuador 0.

