Federer reveló la clave para salvar el "super tie break" ante Millman

El suizo Roger Federer atribuyó a "puntos cruciales" su victoria ante el australiano John Millman por 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6 y 7-6 (10-8), que significó la número 100 de su historial personal en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.



La leyenda del tenis mundial, ganador de 103 torneos en el circuito ATP, tardó 4 horas y 3 minutos en derrotar al número 47 del tenis mundial y tras ello, sólo tuvo palabras de halago con su rival: “Es muy, muy duro desde la línea de fondo. Tiene una buena velocidad de revés, de derecha. Es un gran jugador. Tiene una gran actitud, y es por eso que le dije en la red al finalizar el partido: Te tengo mucho respeto, y lo siento mucho, pero bien jugado”.



Con su triunfo, logrado mediante el sistema de "super tie break", el nacido en Basilea se volvió en el único jugador en conseguir 100 partidos ganados en dos Grand Slam distintos (el otro es Wimbledon) y elevó su foja Melbourne a 100-14.



El campeón de seis Abiertos de Australia (Novak Djokovic es el más ganador con siete) le quitó importancia a la comparación de los sistemas de definición de partidos en los cuatro torneos más importantes del tenis mundial: “He estado en muchos tipos diferentes de resoluciones. Ni siquiera me importa cuál sea el final, siempre que sepa cuál es el trato en el 6-6. Todos tienen una razón para terminar como lo hacen. Sin embargo es bueno limitarlo en algún momento y no jugar hasta el infinito”.



El tenista campeón de 20 torneos de Grand Slam jugó por primera vez un "super tie break" (en el quinto set del partido, cuando los tenistas empatan 6-6 en juegos, el tie break se juega a 10 puntos) y resaltó la importancia de obtener los “puntos cruciales” para ganar el set: “Fue un desempate difícil en todo momento, y hubo puntos cruciales, 8-7, 8-8, 9-8. Estoy feliz de que todos hayan seguido mi camino”.



Millman estuvo a punto de repetir un resultado heroico luego de derrotar al suizo en 16avos de final del US Open en 2018, pero el suizo reaccionó y dio vuelta un 8-4 en el "super tie break" que hizo enloquecer a todo el Rod Laver Arena: “Gracias a Dios hay super tie break a diez puntos en lugar de uno normal, porque si no, hubiese perdido el encuentro. John jugó un gran encuentro”, resaltó Federer al finalizar el partido.



Por la cuarta ronda del torneo, Federer enfrentará al húngaro Marton Fucsovic, quien viene de vencer al estadounidense Tommy Paul por 6-1, 6-1 y 6-4 y al que derrotó en dos oportunidades, en el Abierto de Australia del 2018 y en ATP 500 de Dubai en 2019.