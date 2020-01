La intimidad del encuentro entre Maradona y Maduro

View this post on Instagram

Hoy tuve el privilegio de que me recibieras en tu casa, @NicolasMaduro, junto a tu seu00f1ora esposa @FloresCilia. Me hicieron sentir realmente muy cu00f3modo. Aquu00ed se respira lucha y revoluciu00f3n. Gracias por continuar con el legado del comandante eterno, Hugo Chu00e1vez. u2764ud83cuddfbud83cuddea