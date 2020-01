Chelsea y Arsenal empataron en un partidazo

Día de españoles en Stamford Bridge. En el partido que parecía dilapidar los días de Shkodran Mustafi en el Arsenal, César Azpilicueta y Héctor Bellerín firmaron sus tantos en la recta final de partido para dejar el derbi londinense en tablas (2-2).



Son momentos complicados para Shkodran Mustafien el Arsenal. En la misma semana que se quejaba en redes sociales de los ataques que recibía por sus actuaciones, una grotesca cesión suya condenó al Arsenal a jugar más de 60 minutos con un hombre menos.



Una terrible cesión de Mustafi provocó un penalti y el posterior gol de Jorginho.



El expulsado por la catastrófica jugada fue David Luiz, pero el gran señalado fue Mustafi. El central alemán se confío al cederle una pelota a Bernd Leno. Le dio sin fuera y Tammy Abraham le robó la cartera, regateó a Leno y fue derribado por Luiz.



El árbitro pitó penalti, expulsó a Luiz, que además se fue abucheado y entre las risas de sus exaficionados, y desencadenó una noche de sufrimiento para el Arsenal, arreglada por los milagrosos tantos de Martinelli y Bellerín.



De poco se pueden quejar los 'Gunners', puesto que desde el primer minuto el derbi de Londres tenía color azul. Las mejores ocasiones llegaron para ellos. Un remate de cabeza de Abraham que Leno retuvo bien colocado. Un centro-chut al larguero de Callum Hudson-Odoi, alguna que otra entrada por banda de Azpilicueta.



De no haber sido por el error de Mustafi, el Chelsea seguramente hubiera acabado marcando, pero el alemán, con esa jugada catastrófica, dio más gasolina a sus críticos, esos que le ridiculizan por las redes sociales y ante los que se alzó esta semana.



El otro gran perjudicado fue David Luiz, quien sin tener culpa de nada, se marchó con una expulsión y un frío, por no decir otra cosa, recibimiento en Stamford Bridge, estadio en el que pasó seis años de su carrera.



Pero las traiciones se pagan caras en el fútbol inglés y Luiz decidió el pasado verano cambiar Chelsea por Arsenal. De ahí los abucheos y las carcajadas cuando se marchó cabizbajo al túnel de vestuarios, con más de 60 minutos por delante para que el Chelsea de Lampard disfrutase de la superioridad ante el vecino.



Y más o menos controló el juego. Viviendo permanentemente en el área del Arsenal, pero sin acercarse al segundo, el Chelsea se descompuso en una carrera de más de 70 metros. En un córner a favor, el despeje en la frontal de su propia área lo recogió el joven Martinelli. Inició una carrera sideral, en la que por el camino se le resbaló Kanté, abriéndole las puertas del gol. Solo tuvo que llegar hasta Kepa y batirle por bajo.



El Arsenal lo dio todo por aguantar y al Chelsea le entraron las prisas. Azpilicueta estuvo certero para poner el 2-1 y todo se ponía de cara para que fuera el héroe, pero una vez más le robaron el protagonismo. Contra el Ajax, en esa misma portería hace unos meses, fue el VAR el que le quitó un tanto heróico, esta vez, fue Héctor Bellerín.



El lateral español, apenas unos minutos después de que el Chelsea consiguiera el que parecía el gol del triunfo, sacó un disparo desde fuera del área con la pierda zurda (en teoría la mala) para nivelar el partido y dejar el 2-2 en el marcador. Resultado que, por otra parte, no sirve a ninguno de los dos equipos y que deja al Arsenal décimo, a diez puntos de la Liga de Campeones, y mantiene al Chelsea cuarto, con seis de ventaja respecto al quinto clasificado.

- Ficha técnica:



2 - Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Emerson, Kanté(Mount, m.69), Jorginho, Kovacic(Barkley, m.66); Hudson-Odoi, Abraham y Willian (Batshuayi, m.79).



2 - Arsenal: Leno; Saka, Luiz, Mustafi, Bellerín; Xhaka, Torreira, Özil (Guendouzi, m.55); Martinelli (Willock, m.91), Pepé (Holding, m.81) y Lacazette.



Goles: 1-0. Jorginho, m.28, 1-1. Martinelli, m.63, 2-1. Azpilicueta, m.84 y 2-2. Bellerín, m.87.



Árbitro: Stuart Attwell amonestó a Emerson (m.21) y Christensen (m.59) por parte de los locales y expulsó a Luiz (m.26) y amonestó a Guendouzi (m.55) por parte de los visitantes.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Premier League disputado en el estadio de Stamford Bridge (Londres).