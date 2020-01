El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se mostró entusiasmado con la victoria de su equipo sobre Independiente por 2 a 1 que lo posicionó en la cima de las posiciones junto a Argentinos Juniors porque tiene la percepción de que esto pone al "millonario" de "la mejor manera para lo que viene en la Superliga.

"El primer tiempo fue prolijo pero el segundo nos costó. Nos desdibujamos por la fatiga. Esta cancha es difícil, porque tenían un nuevo entrenador como Lucas Pusineri e iba a ser duro. Teníamos que haber tenido mejor control tras la expulsión de Alexander Barboza, porque es la cuenta pendiente, pero ganamos en esta cancha", expresó Gallardo ante los periodistas entre los que se encontraba Télam.

"La victoria nos posiciona en la punta del campeonato. Es un partido saliendo de pretemporada con poca soltura y mucho calor. Hoy fuimos ciento por ciento efectivos y esto nos pone de la mejor manera para lo que viene en la Superliga”, enfatizó.

El "Muñeco" puntualizó que las ausencias "de Nicolás De La Cruz, Lucas Martínez Quarta y Exequiel Palacios eran importantes. Por eso tratamos de ver de qué manera reemplazarlas en una cancha difícil y saliendo de pretemporada, con un funcionamiento sólido. Nosotros solemos tener el control de pelota y cuando no la tenemos, lo sentimos”.

“Muchos jugadores terminaron cansados porque hizo mucho calor y veremos cómo se recuperarán. Hoy estuvimos erráticos con la pelota en el segundo tiempo y eso no nos permitió defender bien”, precisó.

"Y en esta oportunidad me decidí por Leonardo Ponzio y solté más a Enzo Pérez para que acompañe a los delanteros, pero terminó muy cansado, aunque no tiene nada muscular”, advirtió respecto de la salida anticipada del ex Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y Valencia, de España.