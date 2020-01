D'Onofrio elogió a Riquelme y lanzó una fuerte frase sobre Macri

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, no anduvo con vueltas. Aseguró que su club "sufrió" los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri​, sostuvo que "en lo institucional la cancha estuvo inclinada" y que afirmó hubo "un fuerte poder entregado a Angelici, que era el presidente de Boca".

"No quiero hablar mucho del pasado, pero River sufrió estos cuatro años de Macri. ¿Por qué los sufrió? Porque hubo un poder desmedido desde el lado de Boca. El ejemplo es por qué River no está en la AFA: no es que no quiso, a River lo sacaron; o el hecho de que los partidos de Eliminatorias no se jugaran más en la cancha de River y sí en la de Boca. No nos escucharon protestar por eso. Aunque, sin duda, el poder estaba muy de un solo lado. Y cuando decíamos que debíamos tener la guardia alta, había que tenerla. Y la tuvimos", arrancó D'Onofrio en una entrevista publicada por el diario Olé.

Si bien habló de cancha "inclinada", el presidente del club de Núñez aclaró que se trató únicamente en el marco institucional. "En ningún momento nos sentimos perjudicados por la AFA, por los árbitros ni por nada", enfatizó.

D'Onofrio le tiró flores a Juan Román Riquelme, flamante vicepresidente segundo de Boca y aseguró que su llegada le puede "hacer muy bien al fútbol argentino".

"Tengo muy buena relación con Riquelme, aunque nunca me tocó una charla personal. Lo he tratado mediáticamente dos veces y lo felicité después de las elecciones porque algunas veces nos habíamos mandado WhatsApp. Y también él me felicitó el día que ganamos la Copa Argentina. Y entiendo que la llegada de personas como Riquelme le pueden hacer muy bien al fútbol y después tiene una función de directivo, distinta a la que ha vivido hasta ahora, es toda una experiencia, y creo que a Boca le puede venir muy bien. Creo que sabe mucho de fútbol y puede aportarle mucho criterio. Yo tuve la ayuda de Enzo Francescoli desde el primer día. Porque los presidentes, los hinchas, como somos cada uno de nosotros, creemos que sabemos de fútbol y sabemos un poco".