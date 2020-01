Gallardo respondió a quienes lo critican por la "guardia alta"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa previo al encuentro ante Independiente por el postergado de la fecha 14 de la Superliga, que se jugará el domingo desde las 19.10 en el estadio Libertadores de América, y dejó una frase picante en respuesta a quienes lo critican por su famosa frase sobre mantener "la guardia alta".

"Muchos aprovecharon esa frase para criticarme, no interpretando cuál era mi visión sobre eso. Siempre fui una persona que estuve alerta a todo lo que pasaba. Desde muy chico que aprendí que había que estar alerta. Confío en la gente hasta que me demuestran lo contrario", comenzó excusándose el Muñeco.

"No tengo nada que esconder. Soy así como me ven. En mi vida personal, acá cuando hablo abiertamente como lo hago con mi grupo técnico, los jugadores o mi grupo de amigos. Después algunos quieren aprovechar para creer que lo de la guardia alta es como acusar; los que dicen eso no deben estar bastante limpios porque yo no acuso a nadie", concluyó al respecto el DT de River.

Luego, pensando en el partido del domingo, dijo que "del equipo tengo que definir algunas cuestiones que me voy a tomar el día de hoy y mañana para resolver. Lo tengo bastante resuelto pero quiero darle un poquito más de profundidad", expresó ante los medios. Luego agregó que "existen posibilidades del cambio de esquema. Debemos pensar que, más allá de los sistemas de juego, la idea no va a cambiar en cuanto a la búsqueda", con respecto a la posibilidad de que Milton Casco juegue en la mitad de la cancha ante la ausencia de Exequiel Palacios, quien emigró a Bayer Leverkusen.

uD83CuDF99? Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa:



“Lo bueno es que pudimos sostener hasta ahora a la mayoría de los futbolistas, no es fácil sostener un plantel de esta jerarquía. No vamos a renunciar a lo nuestro, más allá de los sistemas o los jugadores que entren a la cancha". pic.twitter.com/b1M9Kp8X01 — River Plate (@RiverPlate) January 17, 2020

"Podemos variar pero la búsqueda va a ser siempre la misma. La idea de asumir el partido va a ser la misma. No va a depender del rival, sino de lo que yo observe de las cualidades que me ofrezcan los futbolistas que tengo y también al momento. Suelo decidir los jugadores que están mejor y darle funcionalidad al equipo, no tanto por lo que puede ofrecer el rival", agregó el Muñeco, y explicó que "nuestros cambios son en la búsqueda de poder suplir a un jugador que se fue con otros que nos siga dando esa funcionalidad. Voy probando, después me decidiré y veremos cómo funcionamos".

Sobre lo que puede presentar el Rojo, con su nuevo entrenador Lucas Pusineri, el Muñeco opinó que no será fácil al tratarse de un clásico. "Pusineri recién llega al fútbol argentino, estuvo trabajando con el plantel esta semana y veremos qué puede presentar. Es un equipo grande, es un clásico y uno imagina que también propondrá. Saben que se van a encontrar con un rival difícil. No renunciaremos a lo nuestro más allá de los jugadores que entrena a la cancha desde el inicio", aseveró. "Nosotros sabemos de la importancia que tiene el partido para nosotros como para Independiente en su cancha y con su gente. Sabemos qué es lo que vamos a proponer, veremos qué hacen ellos. Igualmente nosotros no vamos a renunciar a nuestra idea de juego", concluyó.