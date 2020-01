El crudo relato de Nicolás Kicker: "Me arruiné la carrera"

Nicolás Kicker rompió el silencio luego de la suspensión por tres años que recibió por parte de la ITF el 20 de junio de 2018, tras haber arreglado un encuentro ante Nicolás Lapentti en 2015. “Por un partido, me arruiné la carrera”, afirmó en una entrevista con la Unidad de Integridad del Tenis (TIU).

El oriundo de Merlo contó cómo se desarrollaron los hechos. “En ese momento, estaba 70 del mundo. Jugaba Copa Davis, le ganaba a top 15 y llegaba a la tercera ronde de Australia. Tenía una carrera por delante. Ese año iba a terminar top 50, pero cometí un error y lo pagué muy caro”, manifestó.

“Me costaba mucho y no quería depender de mis padres. La primera vez que esta persona me contactó se me acercó vía Facebook diciéndome que me quería patrocinar, pagándome por mes, darme un coche para moverme en Buenos Aires y ayudarme en general”, explicó. Además, agregó: “Después me dijo que eran un grupo de apostadores. En ese momento no confié. Más adelante, en otro en el que era más vulnerable, acepté”.

El tenista también dio detalles de lo que sucedió durante el encuentro. “Estaba muy nervioso. Me acuerdo que me dijo que tenía que hacer ciertas cosas en la pista y fue terrible, porque tenía que tirarla afuera a propósito. Mi actitud no era la habitual. Miraba continuamente al árbitro para ver si sospechaba. Fue horrible, la pasé muy mal”, sentenció.

A pesar de que la suspensión es hasta mayo de 2021, y todavía no sabe cuándo podrá volver a jugar, Kicker se entrena todos los días. “Mi apellido quedó manchado y uno de los peores momentos fue cuando mi hijo me preguntó por qué no jugaba más al tenis. Fue muy difícil decírselo, pero tuve que ir con la verdad. Fue la peor consecuencia de lo que hice”, deslizó.

“Mi consejo a los juniors es que si un grupo de personales se acerca y tiene malas intenciones o los amenazan, tienen que saber decir que no. Hay que confiar en la TIU. Los valores más importantes que me dio el tenis son el sacrifico, la honestidad, respetar a los árbitros y no hacer trampa dentro ni fuera de la cancha. No pensé en las consecuencias que me podían llegar a traer. Aquí estoy, pagando”, cerró.