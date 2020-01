Horario y TV: Boca inicia una nueva etapa con el regreso de Russo

Boca Juniors, con el regreso de Miguel Ángel Russo como entrenador y una nueva dirigencia a cargo de la institución, jugará hoy ante Universitario de Perú un partido amistoso en San Juan, en donde estará en juego la Copa Schneider.



El encuentro se jugará en el estadio Bicentenario de la capital sanjuanina, desde las 22, televisado por TNT Sport Premium. En caso de igualdad, el ganador del trofeo se determinará por la vía de los remates desde el punto penal.



El domingo próximo Boca volverá a presentarse en la misma sede y en el mismo horario, cuando enfrente al Athlético Paranaense de Brasil.





Boca arrancará su año futbolístico con vientos de cambio, tras el final del ciclo de Daniel Angelici como presidente (tras ocho años de gestión), derrotado ampliamente por Jorge Amor Ameal el 8 de diciembre pasado, con Juan Román Riquelme como el artífice del masivo apoyo confiado por los socios del club.



Otro ciclo que concluyó con el 2019 fue el del técnico Gustavo Alfaro, ganador de una Supercopa Argentina pero eliminado por River en semifinales de la Copa Libertadores. De la mano de Riquelme, llegó Miguel Russo, con quien Boca ganó la Copa Libertadores 2007, la última que obtuvo el club de la Ribera.



La coyuntura deportiva encuentra a Boca segundo en la Superliga, a un punto del líder Argentinos Juniors, y a punto de jugar una nueva Copa Libertadores, en donde integra un accesible grupo, el gran objetivo que todo hincha xeneize desea concretar.



Por ahora, el único refuerzo es Guillermo "Pol" Fernández (proveniente de Cruz Azul), sumado al regreso del defensor Leonardo Jara, quien jugó en 2019 en el DC United de Estados Unidos.



"Pol" Fernández llega a préstamo por un año con una opción que no fue informada. La idea de Russo es que pugne en el medio con Nicolás Capaldo, quien ahora está en el seleccionado preolímpico Sub 23; y con Agustín Almendra, pese a que su representante está negociando una posible venta al Inter de Miami.



Para jugar ante Universitario de Lima, Boca no contará con el arquero Esteban Andrada, quien sufrió un esguince de ligamento lateral interno en su rodilla derecha, indicó el departamento médico boquense. Su reemplazante será Marcos Díaz, mientras que Manuel Roffo fue convocado como arquero suplente.



Universitario jugó la semana pasada en San Juan y le ganó a Huracán por 2-1, con goles de Jonathan Dos Santos y Alexander Siccer, refuerzos que llegaron en esta temporada.



Ante Boca, el equipo que dirige el uruguayo Gregorio Pérez (reemplazó al argentino Ángel David Comizzo) buscará evaluar el nivel con vistas al debut en la Copa Libertadores, en primera fase ante Carabobo de Venezuela, y tendría dos cambios con el ingreso del colombiano Donald Millán por Gerson Barreto y Federico Alonso como zaguero, mientras que Nelinho Quina ingresará por Julio Morales.



Boca y Universitario jugaron en 16 oportunidades: siete por Copa Libertadores y nueve por amistosos, con seis triunfos de Boca, igual número para los peruanos y cuatro empates.







--Posibles formaciones--







Boca Juniors: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Emanuel Reynoso y Agustín Obando; Ramón Abila y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.



Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina e Iván Santillán; Armando Alfageme, Donald Millán, Rafael Guarderas y Alberto Quintero; Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos. DT: Gregorio Pérez.







Cancha: Estadio Bicentenario de San Juan.



Horario: 22.



TV: TNT Sports.