La TV no paga y los clubes sospechan que es para presionar

El debate de los últimos días del fútbol argentino, que incluye tanto a dirigentes como a directores técnicos con declaraciones cruzadas, gira en torno a la postergación del reinicio de la Superliga, y ahora hay un nuevo capítulo. Los clubes de la Primera División aún no han recibido el pago de enero correspondiente a los derechos de televisación, y hay quienes sospechan que es una estrategia para meter presión.

Según informa Doble Amarilla, los clubes reciben esos fondos entre el 5 y el 10 de cada mes, pero esta vez todavía no aparecen. Según la Superliga, Fox y Turner aún no han depositado el dinero, por lo que la entidad organizadora del torneo de Primera envió un correo a todos los clubes explicando la situación. Allí, Superliga especula con que el motivo sería una demora en las autorizaciones internas de los canales debido a que este mes se actualizará el monto del Pack Fútbol.

En medio de la discusión sobre retrasar o no el reinicio del torneo, Fox y Turner manifestaron que no estaban de acuerdo con una postergación. Por eso los clubes creen que este atraso en los pagos es una estrategia para marcarle la cancha a los dirigentes que no sólo quieren cambiar las fechas, sino que también pretenden renegociar el contrato ya que consideran que es abusivo, en favor de los canales.

La bronca de los clubes con la TV viene creciendo desde hace unos meses. Primero fue un puñado de instituciones que despotricaron contra el vínculo comercial con Fox y Turner, y luego se sumaron más voces. Los dirigentes que piden el fin de la Superliga para que el torneo vuelva a ser organizado por la AFA tienen como argumento central de que no se mejoró sustancialmente el ingresos de los clubes.

Mientras tanto, la fecha del reinicio de la Superliga es una incógnita.