Ecos de la eliminación: el Barça se reunió con Xavi

Según informó la emisora española RAC1, el director general del Barcelona, Òscar Grau, y el director deportivo, Eric Abidal, se reunieron hoy en Doha (Qatar) con Xavi Hernández para analizar las opciones de que sea el entrenador del Barça en un futuro cercano. La reunión se produce nada menos que el día después de la derrota en la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

Xavi Hernández es actualmente el entrenador del Al Sadd qatarí. En su primera temporada como entrenador ganó la Supercopa de Qatar y llevó a su equipo hasta las semifinales de la Champions de Asia. El ex capitán azulgrana nunca ha ocultado su deseo de dirigir en el futuro al Barcelona, aunque entiende que primero debe formarse como entrenador y no tiene ninguna prisa por llegar al banco del Camp Nou.

Según la versión del club catalán, el viaje de Abidal a Doha estaba previsto desde hace tiempo y con el objetivo de visitar a Ousmane Dembélé, quien se está recuperando en dicha ciudad, y no para reunirse con Xavi. De todas maneras, no confirmaron ni desmintieron haberse reunido con el ex capitán del equipo.