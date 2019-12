La condición de Maradona para quedarse y el palito a Verón

Diego Maradona, entrenador de Gimnasia La Plata, confirmó que continuará al frente del primer equipo del "Lobo" "sólo si Pellegrino gana las elecciones", a desarrollarse el sábado 14 del corriente.



"Me quedo sólo si (Gabriel) Pellegrino gana las elecciones. Es contundente", declaró el DT del conjunto platense en rueda de prensa, luego del triunfo por 2-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en La Plata.



"Yo no traicionó, yo no soy inglés. Otros sí lo hacen y están enfrente", continuó el campeón del mundo con el seleccionado argentino en México 1986, en referencia a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata.



"Pudimos quebrar una racha maldita. En todos los partidos siempre nos hicieron el mismo gol y por suerte ahora tenemos tiempo para trabajar los errores durante la pretemporada", dijo el astro bonaerense, de 59 años.

Gimnasia llevaba siete derrotas consecutivas en condición de local bajo su conducción en la presente Superliga. "La gente y nosotros sabíamos que en el 0-1 todavía teníamos chances", dijo en alusión a la derrota transitoria del "Lobo" durante la primera etapa.



Al ser consultado sobre las chances de que Gimnasia se mantenga en Primera División el astro del fútbol mundial se mostró esperanzado y sostuvo que "estamos trabajando para que eso pase". "Gimnasia tiene que ser grande", concluyó Maradona en declaraciones televisivas, tras el choque ante el conjunto santiagueño.