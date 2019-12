Los Pumas 7's cayeron ante Francia en el debut

El conjunto argentino cayó en su debut ante Francia por 12-10, mientras que el viernes jugará ante Fiji y Japón con el objetivo de clasificar para el Oro.

Final del partido.



Los tries argentinos fueron anotados por Lautaro Bazán Vélez y Matías Osadczuk. ¡Vamos que falta mucho! pic.twitter.com/XUjwzS3oGo — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 5, 2019

PUMAS 7'S 10-12 FRANCIA

El seleccionado argentino de juego reducido sufrió un debut adverso en Dubai. En un primer tiempo durísimo a nivel contacto, Francia prevaleció y encontró los dos tries con los que terminaría quedándose con el partido. Remi Siega y Terry Bouhraoua apoyaron a los 5' y 6' de juego. Argentina no pudo aprovechar el hombre de más después del sin bin favorable a los de Gómez Cora pero, aún así, antes de cierre del primer tiempo culminó el try de Lautaro Bazán Vélez para el descuento.

Reviví el primer try del equipo argentino, apoyado por Lautaro Bazán Vélez.#HSBC7s#Dubai7s pic.twitter.com/190CUHtTbf — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 5, 2019

En la segunda mitad, los Pumas 7's hicieron gala de su posesión y si bien lograron apoyar mediante Matías Osadczuk, no llegarían a estampar el empate final. Santiago Alvarez, German Schulz, Matias Osadczuk, Gaston Revol, Lautaro Bazan Velez, Luciano Gonzalez y Santiago Mare jugaron desde el arranque.

