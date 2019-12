Scaloni espera que la Copa América de 2020 no sea la última de Messi

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró anoche en Cartagena que espera que la Copa América de 2020 no sea la última que juegue Lionel Messi, al tiempo que auguró que su equipo dará lo mejor de sí para tratar de llegar a la final.

"No sé si será la última, ojalá que no, que siga jugando, pero Argentina necesita el título, más que solo él. Esperemos no prometer nada pero sí dar el máximo para llegar a la final", afirmó tras el sorteo de la Copa el seleccionador de la Albiceleste, que abrirá el campeonato el 12 de junio ante Chile en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El astro argentino del Barcelona, que este lunes ganó su sexto Balón de Oro, manifestó que "los premios individuales no son el objetivo" y señaló que le gustaría ganar una "Copa América o una Champions", aunque advirtió que su retirada estaba cerca.

"Espero jugar muchos años más, pero voy camino de los 33 años y depende de cómo me vaya sintiendo", dijo Messi tras la ceremonia del Balón de Oro.

Por otra parte, Scaloni valoró a los rivales de su grupo, que son Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Australia, de los que dijo "son todos difíciles, con una manera de jugar muy marcada".

"No sabíamos con quién podíamos empezar. Era fundamental saber, siempre el primer partido es importante, sobre todo frente a una selección como Chile pero bueno, estamos bien", añadió.

El seleccionador argentino también destacó que el debut sea en Buenos Aires, con el público de su lado.

"Es en nuestro país, es el partido inaugural y aunque falta mucho, lógicamente está en la cabeza este partido. Creo que nosotros estamos bien, estamos confiados, es un momento importante nuestro y estamos en capacidad para competir", afirmó.

Agregó: "Prometer es difícil pero sí que el compromiso de dar el máximo, de competir y ser una selección difícil lo tendremos, es lo que Argentina anhela hace años (ganar la Copa América tras 27 años de sequía) y ojalá se pueda hacer".

La Copa América de 2020 tendrá 38 encuentros con el mismo número de selecciones participantes: 10 permanentes por ser socias de la Conmebol y dos invitadas.

Qatar ha sido invitada de nuevo, como ocurrió en Brasil 2019, y el próximo año estará acompañada por la de Australia.

De la zona norte hacen parte Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Qatar, mientras que en la sur están Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Australia.

El certamen comenzará el 12 de junio de 2020 en Buenos Aires y al cabo de poco más de un mes de competiciones el título se definirá en Barranquilla.