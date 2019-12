El retorno del Virrey, el deseo de fin de año de Riquelme

Juan Román Riquelme se hizo cargo del fútbol de Boca Juniors con la asunción de la nueva dirigencia, con el presidente Jorge Ameal a la cabeza, y mientras trabaja en la llegada de refuerzos, la contratación del nuevo DT y la reestructuración de las divisiones inferiores, puso en marcha un nuevo objetivo: que Carlos Bianchi, el mejor entrenador de la historia del fútbol argentino, regrese al club con un cargo fijo dentro del Consejo de Fútbol que conduje JR10.

El propio Riquelme y algunos dirigentes ya tuvieron varias charlas con el entrenador y esperan convencerlo en las próximas semanas. Según informa hoy el diario Olé, uno de los que acompaña a Román en esta patriada es Roberto Digón, histórico dirigente Xeneize y actual vicepresidente tercero, quien el sábado estuvo junto al 10 en la fiesta de cumpleaños de Bianchi y su esposa, Margarita.

En medio de los festejos, ambos aprovecharon para tentar al ex delantero de Vélez explicándolo lo importante que sería tenerlo en el club en el día a día. El principal inconveniente que expuso Bianchi fue que sus compromisos personales lo obligan a residir seis meses en París, por lo que no estaría dispuesto a asumir una responsabilidad que después no pueda cumplir.

Sin embargo, en Boca no pierden la esperanza y en los primeros días de 2020 volverán a reunirse. "Carlos puede aportarle mucho a Boca. Por eso sería espectacular que él pudiera sumarse a nuestro equipo. Ya hablamos varias veces en estas últimas semanas y hasta ahora no quiere ocupar un cargo fijo. Y es entendible. Además eso no significa que no podamos contar con él. Al contrario. De todos modos, después de las Fiestas, vamos a volver a hablar a ver si le damos el brazo a torcer", explicó Digón en diálogo con el diario ya mencionado.

De mínima, ya se aseguraron tenerlo como fuente de consulta permanente y Román podrá llamarlo cuando quiera, algo que ha sucedido siempre.