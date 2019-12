A Centurión le encantaría que lo dirija Gallardo

Está que claro que Ricardo Centurión nunca pudo mantener una regularidad importante en su carrera. Hasta fueron contadas las veces que vimos en cancha su mejor versión.

Para colmo, el 2019 no fue un año bueno para él: salió de Racing después del conflicto con Eduardo Coudet en el Monumental por la Copa Libertadores y tampoco se pudo adaptar al Atlético San Luis de México.

Centurión elogió al Muñeco Gallardo y declaró que le gustaría ser dirigido por él "en cualquier lado", porque lo "haría volar". pic.twitter.com/68DRMO4O3C — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2019

Tal vez al atacante le faltaría un director técnico sin pulgas, que lo ponga en línea recta afuera de la cancha y que en el campo de juego le encuentre su mejor rol. Tal vez ese entrenador podría ser uno de los más ganadores de la última década del fútbol argentino: Marcelo Gallardo.

En ESPN Redes, a Centurión le preguntaron si le gustaría que lo dirija el hoy técnico de River y no escondió su pensar.

"Me encantaría que me dirija Gallardo, pero en otro club. Sé que me haría volar", aseguró sobre el emblema que tiene hoy el mundo millonario.

Sin dudas, que daría mucho para ver un Centurión bajo la estricta línea del Muñeco.