Ameal inició su presidencia y habló del "robo" de los 600 mil euros

Jorge Amor Ameal asumió este jueves como nuevo presidente de Boca en un acto en el que lo acompañó su vicepresidente primero, Mario Pergolini, y en el que no estuvo el segundo, Juan Román Riquelme (o, como lo mencionó erróneamente el nuevo mandamás, "Juan Ramón").

Pergolini fue el encargado de darle la entrada a Ameal: "Es un momento que estábamos esperando todos, Jorge, sé que esto no te gusta, es como cantar el feliz cumpleaños, pero estamos entre amigos. Sé lo importante que es toda esta gente para vos, para mí es un honor acompañarte estos años, sé que vamos a hacer grandes cosas".

El presidente le devolvió gentilezas: "A Mario lo aprendí a querer, es un ser humano excepcional, nos va a dar muchas satisfacciones, va a cambiar el fútbol argentino, va hacer el gran cambio que necesitamos para el fútbol argentino".

"Cuando empezamos a trabajar en volver, queríamos volver todos juntos, y hoy volvimos y estamos todos juntos. Vamos por un club distinto y necesitamos de todos. Dijimos que terminadas las elecciones, por Brandsen 805 iban a entrar todos. Pedimos siempre ser serios, honestos. Vinimos por un solo lugar, por el bronce, no por el oro ni por la plata. Ya pasaron los del oro y la plata. Tenemos que tener mucho compromiso por nuestra gente, que hizo mucho para que lleguemos hasta acá", valoró.

"Va a haber momentos de turbulencia, pero ahí es donde necesitamos la manos de los amigos. Seguramente vamos a ganar cosas, pero no prometemos absolutamente nada. Les pido a todos ustedes que no nos dejen flaquear, que se hagan presentes. Las puertas de todo el club están abiertas, se terminaron las persecuciones a los socios. Esperemos que tengamos un mejor año para nuestro querido club, mínimamente, de puertas abiertas. Que el día lunes estemos todos juntos y cambiemos esta historia", arengó.



Ameal también habló del reemplazante de Gustavo Alfaro: "Todavía no hay entrenador porque este viernes tenemos comisión directiva y habrá distribución de cargos. A partir de ahí, en la semana que viene vamos a tenerlo", indicó.

Por otro lado, explicó una situación particular que exteriorizaron al tomar las riendas del club. "Descubrimos que hay 600 mil euros que deberían haber entrado y se los llevó un hacker. No había información y el periodismo tiene derecho a la información, así como también lo teníamos nosotros", manifestó.

En la misma línea, fue contundente al respecto. "Estamos buscando responsables. El lunes nos presentamos en el juzgado del doctor Ariel Lijo", cerró con relación al tema.