Tapia: "La gente recuperó la mística de querer ver a la Selección"

Claudio Tapia habló este martes después del sorteo de las Eliminatorias Conmebol y repasó: "Por ahí uno hace un análisis fecha por fecha, pero realmente las Eliminatorias Sudamericanas son durísimas, cada vez más competitivas, y uno tiene que jugar contra todos para poder clasificar. Sin dudas que por ahí uno prefiere arrancar de una manera, pero hay que jugar todos contra todos y sabemos que es una Eliminatoria durísima".

Acerca del inicio frente a Ecuador y Bolivia, el Chiqui admitió: "El arranque es importante, pero vamos a llegar ya con un trabajo más consolidado, de un cuerpo técnico afianzado, con un grupo que viene dándonos señales positivas del desarrollo del juego y el crecimiento que viene teniendo nuestra Selección. Es diferente la situación quizás a cuando asumimos hace dos años ".

Noticias Relacionadas Reunión clave entre Alberto Fernández, Domínguez y Tapia

"El arranque es importante, pero vamos a llegar ya con un trabajo más consolidado, de un cuerpo técnico afianzado".

También, el dirigente se refirió a la indefinición sobre el escenario en el que se enfrentará a Ecuador: "Confirmado no está, lo vamos a hablar con el cuerpo técnico, hoy vino (Roberto) Ayala y mañana nos vamos a reunir con (Lionel) Scaloni para charlar de esto y definir esas cosas ".

"Sin dudas, de haber ido a buscar la AFA a otro técnico no hubiéramos tenido la posibilidad del recambio. Esta Selección tiene entre ocho y 10 años, porque si le sumás el trabajo de la Sub 23, que hay muchos jugadores representativos que pueden jugar en la Mayor, te da esa sensación, Otro técnico de otra jerarquía no nos habría dado la seguridad o la tranquilidad de lo que hoy estamos viviendo, la gente recuperó esa mística de querer verla e identificarse con este equipo ", recalcó sobre el DT.

Por último, Tapia contó qué sacó en limpio de su reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernández: "El decreto 1212 lo hemos solicitado y se está trabajando para poder recuperarlo, con la ampliación al fútbol femenino. Para los clubes es importantísimo, la función social que cumplen, las escuelas, eso representa muchísimo. Muy contento con la reunión con el presidente, necesitábamos que se pusiera al frente como el presidente de Colombia, porque para ser sedes de Copa nos faltaba muchísima información administrativa, no habíamos tenido en el ciclo anterior esa posibilidad y en esta la tenemos".