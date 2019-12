Manchester City se recuperó con goleada ante Arsenal

Por el frío Emirates Stadium vaga un fantasma de glorias pasadas. Una figura vestida con una camiseta de Thierry Henry o Dennis Bergkamp y cuya silueta está cada vez más desgastada por el paso del tiempo y las derrotas.



Al Arsenal cada vez le queda menos del Arsenal. Ya no es invencible, ni mucho menos, y que un equipo como el Manchester City le saque los colores como lo hizo este domingo (0-3) no es una sorpresa, es una costumbre.



A los aficionados 'Gunners' les duró la ilusión cerca de dos minutos. Martinelli, la mejor noticia para el Arsenal este año, se fajó entre dos defensas para lograr un disparo peligroso que despejó Ederon.



Parecía una declaración de intenciones. Un argumento que se diluyó en cuanto se sacó el córner y el Arsenal desapareció del partido.



Gabriel Jesús ganaba línea de fondo, ponía un pase atrás y Kevin de Bruyne aparecía como un rayo para "empujar" la pelota a la escuadra.



El propio De Bruyne se deslizaba entre tres defensas para asistir a Raheem Sterling, solo en el área pequeña para, ahora sí, empujar la pelota a las redes.



El fantasma de los éxitos pasados se recostaba en su asiento y se preparaba para otra tarde alejada de la gloria de antaño. Les iba a pasar el City por encima sin casi despeinarse y lo sabía tanto él como los miles de espectadores londinenses que llenaban el Emirates.



Cuando asomaba el descanso y De Bruyne recogió una pelota en la frontal, sabían que la pelota acabaría en la portería de Bernd Leno.



Su único motivo de celebración fue un paradón del alemán a un disparo del belga escasos minutos después. Eso y la mascota del equipo parando penaltis a Papá Noel en el descanso. La única alegría de todo un partido que se consumió lentamente al ritmo que el City quiso y mientras el Arsenal se ahogaba sin respuesta y corriendo detrás de los jugadores celestes.



Su guerra es otra. Competir ante el 'top seis' no es una realidad y al Emirates solo le quedan tiempos oscuros por delante y un raído fantasma al que agarrarse cuando sus rivales les recuerden su sitio en la tabla.



El City sigue a catorce del Liverpool, aunque ya solo a cuatro del Leicester City, que ocupa la segunda posición. El Arsenal sigue descolgándose en la lucha por Europa y es noveno, con 22 puntos, a cuatro de la Liga Europa.





- Ficha técnica:



0 - Arsenal: Leno; Kolasinac (Saka, m.40), Chambers, Sokratis, Maitland-Niles; Torreira (Willock, m.81), Guendouzi, Özil (Smith-Rowe, m.59); Martinelli, Pepé y Aubameyang.



3 - Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy (Zinchenko, m.85); Gündogan (Mahrez, m.70), Rodri, Foden (B.Silva, m.56); De Bruyne, Sterling y Gabriel Jesús.



Goles: 0-1. De Bruyne, m.2, 0-2. Sterling, m.15 y 0-3. De Bruyne, m.40.



Árbitro: Paul Tierney amonestó a Sokratis (m.72) por parte de los locales y a Fernandinho (m.17), Rodri (m.35), Gündogan (m.61) y Mendy (m.62) por parte de los visitantes.



Incidencias: Partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la Premier League disputado en el Emirates Stadium de Londres. EFE