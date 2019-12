El brasileño Nao Da Mais se quedó con el Carlos Pellegrini

El tres años brasileño Nao Da Mais (T.H. Approval) se quedó ayer con el Gran Premio Carlos Pellegrini (Grupo I-2400 metros) disputado en el Hipódromo San Isidro. La carrera más importante de Sudamérica volvió a quedar en poder de un caballo de Brasil (tal como lo hicieran en años anteriores animales como Xin Xu Lin, Gorylla, Much Better, Going Somewhere y otros).

Nao Da Mais había sido el mejor potrillo del año en Brasil, incluso ganando el Clásico Grande Prêmio Derby Paulista (G1-2400m-Pasto-CJ) del ms pasado en San Pablo. Su fórmula fue siempre la misma, adelante y suerte…Hoy el zaino pudo “hacer” adelante desde el vamos y arriba mostró toda su guapeza para terminar venciendo por ¾ de cuerpo al favorito Miriñaque en un tiempo de 2’ 24” 4/5 para 2400 metros. El tercer lugar de la prueba fue para Pure Nelson, cuarto llegó Imperador y quinto Tetaze.

La de hoy fue la primera presentación en nuestro país para Nao Da Mais, quien se terminó quedando con los $ 7.500.000 de premio que entregaba la carrera. El ganador fue conducido al triunfo, de manera brillante, por el experimentado jockey brasileño Carlos Lavor. Nao Da Mais pertenece al Haras Phillipson, cabaña propietaria de muchos caballos ganadores tanto en Argentina como en Brasil.

Para el final habrá que decir que Miriñaque volvió a demostrar ser el mejor tres años de la generación de Argentina. Ganó la Polla de Potrillos y el Nacional, fue cuarto en el Jockey Club y segundo en el Carlos Pellegrini. Una campaña de lujo para este hijo de Hurricane Cat que fue el gran “animador” de la temporada y quedó a un escalón de ser uno de los mejores tres años de los últimos tiempos de nuestro país.

A continuación el video de la carrera:

Fernando Gabrielli