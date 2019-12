Maradona: "Es como volver de vacaciones a la casa de mamá"

Diego Armando Maradona llegó al estadio de Argentinos Juniors, que lleva su nombre, para asistir al partido a beneficio en homenaje al periodista fallecido Sergio Gendler, y aseguró que "es como volver de vacaciones a la casa de mamá".



"Necesitaba el cariño de esta gente. Si me equivoqué gritando un gol alguna vez, les pido disculpas a los hinchas de Argentinos", expresó Maradona, que jugando para Boca en 1997 festejó contra su primer equipo, en su arribo al estadio de La Paternal.

¡Cuántos recuerdos, cuánta nostalgia! Diego se puso la camiseta de Argentinos y cantó por La Paternal. pic.twitter.com/lZFkW2jSP7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2019



Con nuevo corte de pelo y anteojos negros, el actual técnico de Gimnasia La Plata manifestó que "yo soy hincha de las categorías chicas de Argentinos. Es lo que hablé con Cristian Malaspina (presidente de Argentinos) y todos los que me llamaron. Si no metían la mano en la lata, hoy teníamos el Camp Nou acá".



El DT aseguró que el hecho de que "este estadio se llame Diego Armando Maradona ya es demasiado. Me gustaría que se llamara como mi viejo". Al ex futbolista se le quebró la voz al recordar a su papá, don Diego y dijo: "Lo extraño mucho. Él iba al palco siempre, saludaba a todo el mundo".

Así ingresaba Diego al campo de juego del estadio de Argentinos para el amistoso a beneficio. ¡Lo aman! pic.twitter.com/F7sMYmSPiw — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2019



Maradona será espectador del partido Glorias de Argentinos contra Amigos del Ruso (Gendler, fallecido este año), organizado por el Rotary Club. "No puedo jugar, me operé hace poco", aclaró el Diez, de 59 años y que debutó en Primera el 20 de octubre de 1976 en Argentinos Juniors, donde jugó hasta 1981.



En su cuenta de Instagram, Maradona escribió que con él entrarían al estadio "mis viejos, Don Francis Cornejo, Don Yayo Trotta, Los Cebollitas, Don Próspero Cónsoli, Juan Carlos Montes, Antonio D' Accorso, don Victorio Spinetto, Delém, el Zurdo López, y mis ex compañeros, como en los viejos buenos tiempos...".