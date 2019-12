Los Pumas 7's cayeron ante Nueva Zelanda pero jugarán por el oro

Nueva Zelanda vs. Argentina



Mano a mano por el primer lugar de la Zona. Promesa de buen partido que no defraudó en absoluto, y en el cual Nueva Zelanda hizo valer el peso de sus individualidades para llevárselo ahí nomás. Segundo puesto para Los Pumas 7s, pero otra vez en la pelea grande.



Joe Webber resultó una verdadera pesadilla para la defensa argentino. El lungo de patas flacas no encontró prácticamente oposición cada vez que quebró la línea de ventaja con sus arranques. Apoyó por duplicado en el amanecer del primer tiempo y del complemento.

Final del partido.



No alcanzó, pese al muy buen partido del equipo y los tries de Matías Osadczuk y Gastón Revol. #HSBC7s#CapeTown7s pic.twitter.com/fh0UkAIUzn — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 14, 2019

La última fue para @lospumas7arg con esta sutileza de Moroni para el try de Gastón Revol, fue victoria de @AllBlacks7s 19-14 frente al elenco argentino#CapeTown7s pic.twitter.com/3jtVhSBUrh — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) December 14, 2019

¡Vamos por el Oro!



Este domingo habrá que madrugar para seguir acompañando la ilusión de @lospumas7arg. ¡Vamos uD83DuDCAA! pic.twitter.com/qpN5pOuzYQ — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 14, 2019

Pese al gran try de Tute Osadczuk rompiendo tackles y desairando a más de un rival, los de negro hallaron una nueva anotación a poco del final que les permitió manejar el desarollo a voluntad (19-7). En la última, Revol decoró cifras con una arremetida a puro orgullo...

Nueva Zelanda (19): Sam Dickson, Tim Mikkelson, Dylan Collier, Joe Webber, Andrew Knewstubb, Ngarohi McGarvey-Black y Salesi Rayasi.

Entrenador: Clark Laidlaw.

Ingesaron: Kurt Baker, Scott Curry, Regan Ware, Tone Ng Shiu y Akuila Rokolisoa.



Argentina (14): Fernando Luna, Matías Osadczuk, Marcos Moroni, Rodrigo Etchart, Luciano González, Santiago Mare y Francisco Ulloa.

Entrenador: Santiago Gómez Cora.

Ingresaron: Gastón Revol, Franco Sábato, Germán Schulz, Felipe del Mestre y Gerónimo Prisciantelli.



Tantos en el Primer Tiempo: 5', Gol de Knewstubb por Try de Webber (NZ), y 7', Gol de Mare por Try de Osadczuk (A).

Resultado Parcial: Nueva Zelanda 7 - Argentina 7.



Tantos en el Segundo Tiempo: 2', Gol de Knewstubb por Try de Webber (NZ); 3', Try de Knewstubb (NZ), y 9', Gol de Ulloa por Try de Revol (A).



Cancha: Cape Town Stadium.

Árbitro: Jordan Way (Australia).