La dura lesión de una joven estrella del Bayern que evalúa retirarse

Kingsley Koman, joven promesa del Bayern Múnich, sufrió una dura lesión en el último duelo ante el Tottenham, por la última jornada de la UEFA Champions League, por lo que él mismo duda de poder continuar jugando al fútbol.

El francés ha dejado la puerta abierta para el retiro temprano del deporte que más aprecia, ya que anteriormente tuvo una desgracia similar y avisó que no volverá a jugar si tiene que pasar por el quirófano. De esta forma, es una incógnita su futuro.

Fue una jugada tan rápida e impactante que sus propios compañeros, sumado a los rivales, quedaron en shock por lo visto. Cuando el atacante francés se llevó la mano a la boca en señal de conmoción, todo dio indicios de que no estaba bien su pierna.

A su vez, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, médico del Bayern, ingresó rápidamente para asistirlo y también se percató de su lesión. El doctor movió su rodilla para revisar sus ligamentos y luego lo ayudó a trasladarse al vestuario.

Tras el partido, el club bávaro comunicó que sufrió un "desgarro de la cápsula de la rodilla izquierda", además de que "tiró del tendón del bíceps y comprimió la articulación de la rodilla". Seguro será para varios meses afuera. Hasta el momento no se confirmó si deberá ser sometido a una cirugía, cosa que él no quiere volver a pasar. Solamente precisaron que "la rodilla se inmovilizará con una férula durante algún tiempo indeterminado".

Las palabras de Coman hace tiempo fueron contundentes, cuando aseguró: "Fue un año muy difícil. Espero no tener que volver a vivir todo lo que he pasado, ya es suficiente. No aceptaré una tercera operación, significará que tal vez mi pie no esté hecho para este nivel. Llevaré otra vida, una vida anónima".