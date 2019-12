La AFA realizará la Asamblea Ordinaria con un superávit de 70 millones de pesos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) convocará hoy en el predio de Ezeiza a la Asamblea Ordinaria que tratará, entre sus temas más salientes del orden del día, la modificación de los descensos y el balance que arroja un saldo positivo de 70 millones de pesos.

La Asamblea, que empezará a las 15.00 en el predio Julio Humberto Grondona, también tratará la modificación de tres descensos en vez de cuatro, tal lo aprobado por la Superliga Argentina oportunamente y que hoy quedará refrendado en la Asamblea Ordinaria de AFA.

Asimismo se tratará la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2019 con un superávit de setenta millones de pesos y el dictamen de la Comisión Fiscalizadora referido a la documentación citada.

Entre otros puntos se realizará el Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020 (Art.25, inciso I) del Estatuto).

La Admisión como Miembros de la AFA de las siguientes Asociaciones: de Fútbol Femenino; de Futsal y Fútbol Playa; y, de ex Futbolistas, de ex Arbitros y de ex Directores Técnicos (Art. 9 apartado 1; Art. 10 apartado 1 incisos ).

Elección de un Miembro Suplente del Comité Ejecutivo para cubrir el cargo vacante por el mandato hasta 2021 (Art.35 apartado 11; Art.25, inciso C; y Artículos 28 y 30, apartado 2, inciso O, del Estatuto).

Elección de dos Miembros del Tribunal de Disciplina Deportiva para cubrir los cargos vacantes por el mandato hasta 2021.