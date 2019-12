Jesús Méndez firmó con Maipú para jugar la segunda parte del Federal

Terminó la temporada 2019 para la mayoría de los clubes y todos comienzan a trabajar para reforzar sus planteles. Uno de ellos es el Deportivo Maipú quien terminó el semestre como líder de la Zona 2 y quiere sostenerse en lo que resta por disputar.

Por esa razón, el botellero apuesta fuerte y anunció la llegada de Jesús Méndez. El talentoso volante, que jugó en River, Boca e Independiente de Avellaneda, firmó esta tarde su contrato que lo vincula con la institución: "Esto es un desafío muy lindo porque nunca jugué en Mendoza".

"Maipú es un club ordenado que viene haciendo las cosas muy bien y se que es uno de los candidatos al ascenso", agregó el hombre que llegue tras un paso no muy buen por Vélez: "En Vélez me han tratado muy bien, solo que hay cuestiones del fútbol moderno no me van y con eso y otras cosas no estaba de acuerdo".

Además, habló de Heinze y señaló que el DT le sacó las ganas de jugar al fútbol: "No tengo nada personal contra Heinze pero me sacó las ganas de jugar, a mi edad no iba a cambiar mi forma de jugar y esas cosas no las compartía. Quizás ya estoy fastidioso y viejo". "No compartía conceptos y no iba a cambiar mi forma de jugar. Muchos videos y GPS. Para mi el fútbol es otra cosa", cerró.