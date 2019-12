Gorosito habló de Racing y palpitó la gran final

El técnico de Tigre, Néstor "Pipo" Gorosito, expresó su respeto hacia Racing, rival al que enfrentará en la final del Trofeo de Campeones, aunque aseguró que a su equipo no lo van a tomar "por sorpresa" cuando se midan el sábado en Mar del Plata.



"Respetamos mucho a Racing por la calidad de jugadores que tiene y porque son los últimos campeones de la Superliga. Ya nos hemos enfrentado varias veces y nos conocemos mucho. No nos van a tomar por sorpresa", declaró.



"Sabemos que es difícil, pero tenemos confianza en nuestro equipo", continuó "Pipo" en conferencia de prensa tras la práctica matutina del plantel de la localidad de Victoria.



“A Racing le gusta jugar en campo contrario y cuando tienen distancia les cuesta un poco más”, comentó sobre la Academia.



Con respecto al armado de su equipo con miras a la final, Gorosito catalogó como "muy difícil" que lleguen en condiciones algunos futbolistas que están lesionados, en referencia a Walter Montillo, Néstor Moiraghi y Jorge Ortiz.



“Es muy difícil, debido al poco tiempo, que los lesionados se recuperen a tiempo y puedan estar en la final”, dijo.



"No le queremos dar herramientas al adversario para que desarrolle lo suyo en base a lo nuestro, no va a haber tanto misterio. El equipo no va a variar mucho del que venía jugando", concluyó Gorosito.



Tigre, campeón de la Copa de la Superliga, y Racing, vencedor de la pasada Superliga, se enfrentarán el sábado desde las 19.10 en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, con arbitraje de Fernando Rapallina, por el Trofeo de Campeones.