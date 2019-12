Turf: tarde de clásicos en la Catedral

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas hoy para ofrecer la penúltima jornada de carreras de la temporada 2019. La programación cuenta con un total de diez contiendas y está en escena desde las 11.30. La reunión pondrá en pista a varios de los mejores animales del medio (en carreras largas). Habrá tres clásicos en total y se espera ver un muy buen espectáculo. Tal vez el error de confección haya tenido que ver con no sumar más cuadreras al programa. Ofreciendo carreras largas de tanta calidad la presencia de cortas de nivel hubiera garantizado una jornada de lujo, pero esto no fue tenido en cuenta por la dirigencia.

En referencia a lo estrictamente turfístico la prueba central del día será el tradicional Clásico “Clausura”, a disputarse sobre 2000 metros. Allí se podrá ver en escena a varios de los mejores fondistas de la zona Cuyo. De hecho estarán Cat’s Away y Pulpinello, sin dudas los mejores. El primero viene de imponerse en el Clásico “Copa de Mendoza” disputado sobre esta misma distancia el mes pasado (3 de noviembre). El pensionista de Ramón Abrales es actualmente el número uno del ranking de los fondistas y hoy deberá defender ese rótulo. Pulpinello, por su parte, viene de ser quinto en esta prueba que ganó Cat’s Away. Busca la recuperación el de la caballeriza La Gran Fortuna y está claro que le sobra “motor” para encarar la revancha.

La prueba cuenta además con animales de importante renombre como Témpano Sam, Vio Veces y Diamond Jump. Los tres tienen hazañas por demás interesantes y no serán convidados de piedra.

El segundo clásico destacado del día es el “Fin de Año” a disputarse sobre la milla. En esta prueba el gran candidato es Copador Holiday (acumula dos victorias resonantes al hilo). Pero le salen al cruce caballos muy bravos como: Pedrint, Atlas Again, Orange Nugget, Harlan’s Radio, Beck’s y Seattle Bar. Un verdadero carrerón.

El último clásico de la jornada (el Navidad sobre 1100 metros) tendrá en escena a Mojito Bay (llamado a ser el nuevo rey de los ligeros de nuestro medio) quien tendrá como gran enemigo a Be Flexible.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - Premio: “Sin Rencor” - 1400 metros - 11.30 horas

1-La Evasora

2-Weeding Dubai

3-Morocha Triunfal

4-Sumner Days

5-Agnella

6-Tabatinga

7-(Mamá Inca

7ª-(Largando Por El

8-Catch The Hussy

GANADOR: (7) MAMÁ INCA y cia.

ENEMIGO: (2) WEDDING DUBAI

SPORT: (5) AGNELLA

2da carrera –Premio: “Pixar” - 1300 metros - 12.10

1-Best Soul

2-Sky Van

3-Elíptico

4-Cazcabel

5-El Carrilero

6-Optimist Boy

7-Master Genius

GANADOR: (6) OPTIMIST BOY

ENEMIGO: (2) MASTER GENIUS

SPORT: (3) ELÍPTICO

3ra carrera – Premio: “Forajido Sam” - 1200 metros - 12.50

1-Seeking Candy

2-(Milonga Corralera

2ª-(Macabet

3-Weekend Ideal

4-Sailor Moon

5-Cavilosa

6-(Luna Chupica

6ª-(Lakita

7-Emma County

GANADOR: (6A) LAKITA y cia.

ENEMIGO: (1) SEEKING CANDY

SPORT: (5) CAVILOSA

4ta carrera –Clásico: “Navidad”- 1100 metros - 13.30

1-Amigo Nahuel

2-Doral Seattle

3-Mojito Bay

4-Storm Willow

5-Be Flexible

6-Knock Sol

GANADOR: (3) MOJITO BAY

ENEMIGO: (5) BE FLEXIBLE

SPORT: (1) AMIGO NAHUEL

5ta carrera –Premio: “Sos Bacán” - 1400 metros - 14.30 (Comienza la Apuesta Triple de Combinadas. Pozo rezago $ 1.761,16)

1-Emerald Asia

2-Asdrubal

3-Dr Aldeano

4-Master Game

5-Midnigth Club

6-Ozpetek

7-Bad And Glory

8-Poder Secreto

9-Hoy Me Toca

10-Diamond Jim

11-Bragañon

12-(Tomi Treasure

12ª-(Catch My Star

13-Twelver

GANADOR: (1) EMERALD ASIA

ENEMIGO: (12) TOMI TREASURE y cia.

SPORT: (6) OZTEPEC

6ta carrera – Premio: “Terco Espía” - 600 metros - 15.10

1-Alunada

2-Equal Pri

3-Every Month

4-(Bestpen

4ª-(Question Mark

5-El Daniel

6-Dortmund

7-Benrinnes

8-Bruneti

9-Reina Ventosa

10-Malvon

11-Famoso Star

12-Hidden Way

GANADOR: (10) MALVON

ENEMIGO: (5) EL DANIEL

SPORT: (7) BENRINESS

7ma carrera – Premio: “Traumático” -1200 metros - 15.50

1-World Famous

2-Fabled Story

3-Design D' Autore

4-Emper Money

5-Wonderful Seat

6-Meneao Rye

7-Amigo Talentoso

8-Virgen Turca

9-Top Leopard

10-Dance Jump

11-(Careo

11ª-(Ultra Civilian

GANADOR: (5) WONDERFUL SEAT

ENEMIGO: (9) TOP LEOPARD

SPORT: (7) AMIGO TALENTOSO

8va carrera - Clásico “Fin de Año” - 1600 metros - 16.30

1-Seattle Bar

2-Pedrint

3-Orange Nugget

4-Beck’s

5-Atlas Again

6-Copador Holiday

7-Harlan's Radio

8-King Ruler

GANADOR: (6) COPADOR HOLIDAY

ENEMIGO: (2) PEDRINT

SPORT: (5) ATLAS AGAIN

9na carrera – Clásico: “Clausura Sr. Italo Salvador Vidal - 2000 metros - 17.10

1-Monarca Dan

2-Diamond Jump

3-En Cuestión

4-Cat's Away

5-Racconto

6-Vio Veces

7-Frío Island

8-Pulpinello

9-Témpano San

10-Grey Boy

GANADOR: (4) CAT’S AWAY

ENEMIGO: (8) PULPINELLO

SPORT: (9) TÉMPANO SAM

10ma carrera – Clásico: “Eduardo Di Blanco” - 600 metros - 17.50

1-Wells Dubai

2-Mar Honour

3-Ludita

4-Juan de América

GANADOR: (2) MAR HONOUR

ENEMIGO: (3) LUDITA

SPORT: (1) WELLS DUBAI

Fernando Gabrielli