Pulpinello sonrió en una jornada de pocas luces

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy su penúltima función de carreras de la temporada 2019. La jornada contó con la presencia en pista de varios de los mejores caballos de la larga de la zona Cuyo, pero tuvo muy poco de cuadreras. Ese poco de carreras cortas hizo que las tribunas estuvieran prácticamente vacías. Fue una jornada con marco de público muy pobre, por la obvia razón de que no se corrieron cuadreras. Este tema está por demás claro para todo el ambiente del turf de la provincia, menos para la “desgastada” mesa chica que actualmente lleva adelante los destinos del circo de carreras de Avenida Montes de Oca. No es posible pensar en carreras largas sin cortas, pero la dirigencia sigue “apostando” a algo que a esta altura resulta prácticamente inexplicable. La única fórmula del éxito es cortas más largas. Ya no hacen falta más pruebas sobre esto. Pero esta dirigencia no termina de comprender y el turf vuelva a “tropezar” sobre errores que no generan más que reuniones de tribunas vacías más muy bajas recaudaciones (lo más preocupante del tema).

Copador Holiday sumóp su tercer triunfo clásico en forma consecutiva (Foto gentileza José Maluf).

Otra de los aspectos “extraños” de la reunión de hoy tuvo que ver con que con la disputa del Clásico “Clausura”. Eso demarcaría el final de la temporada en cualquier actividad, pero no funciona así en el Hipódromo de Mendoza. Habrá una reunión más el próximo 15 de diciembre, pero hoy se dio por terminado el ciclo de las carreras largas. Si nos preguntan la razón de esta decisión, no la conocemos. Pero si estamos seguros de que tampoco fue ningún acierto. Por el contrario, creemos que lo lógico hubiera sido disputar el Clásico “Clausura” en la última jornada del año. Principalmente por una cuestión de institucionalidad. Pero la institucionalidad parece no ser una palabra muy tenida en cuenta por estos lares.

En el cierre de la jornada, continuando con la suma de “perlas negras” de una dirigencia que como ya aclaramos parece no estar a la altura de las cirscunstancias, se improvisó una entrega de distinciones para los profesionales de las carreras largas. Decimos se improvisó porque algunas de las elecciones de los distinguidos se realizaron casi sobre la propia entrega de diplomas. Y aquí reflexionamos, no hubiera sido más lógico realizar esta entrega de premios en la última reunión del año. Sobre todo para darle el espacio que merece a cada uno de los ganadores.

Mojito Bay parece ser el nuevo rey de las pruebas de velocidad con codo en el Hipódromo (Foto gentileza José Maluf).

Como anécdota final y continuando con lo que fue una jornada de muy pocos aciertos de parte de los organizadores, habrá que decir que la última carrera se largó con 50 minutos de atraso. Otra muestra más de que varios engranajes del Hipódromo no están funcionando bien.

Como final habrá que aclarar que la próxima vez que haya carreras largas en el circo de avenida Montes de Oca será recién en febrero de 2020. Esto indica que profesionales de la actividad (jockeys, cuidadores y peones entre otros) no tendrán chances de cobrar comisiones por premios por más de 70 días. Otro aspecto que parece no haber sido tenido demasiado en cuenta por la “mesa chica”.

El Hipódromo de Mendoza es uno de los que mayor regularidad ostenta dentro del interior del país (promedia la disputa de cerca de 20 reuniones por año) pero pide cambios en forma urgente. No caben dudas que el cierre de año será un muy buen momento para pensar, reperfilar, barajar y dar de nuevo…

PULPINELLO TERMINÓ BIEN ARRIBA

Más allá de este cúmulo de decisiones erróneas, los caballos hicieron su trabajo y por supuesto “salvaron” la reunión. El mejor de la tarde fue el zaino Pulpinello, quien se quedó con el anticipado Clásico “Clausura”. El hijo de Sixties Icon terminó venciendo al valiente En Cuestión en el buen tiempo de 2’ 4” 3/5 para 2000 metros. De esta manera el pupilo de Jorge Stirpa volvió a subir al ranking de los fondistas de la zona Cuyo demostrando sus enormes condiciones. De hecho podríamos asegurar que esta victoria lo convirtió el caballo más valioso de la segunda parte de la temporada.

COPADOR HOLIDAY, EL MÁS REGULAR DE TODOS

El que siempre hace gala de su regularidad es al zaino Copador Holiday. El de la caballeriza Haras Las Pintadas sumó su tercera victoria al hilo (todas en pruebas jerárquicas) luego de imponerse hoy en el Clásico “Fin de Año”, disputado sobre la milla. El hijo de Harlan’s Holiday venció por cinco cuerpos a su hermano Harlan’s Radio para ganarse, por lejos, el título de “Mejor Millero” de 2019.

MOJITO ES COSA SERIA

En el clásico de velocidad (1100 metros) el bueno de Mojito Bay no tuvo inconvenientes para vencer por varios cuerpos a Knock Sol. Segunda victoria consecutiva para este clasudo hijo de Sidney’s Candy que promete seguir dando grandes alegrías a la gente linda de la caballeriza Nadime.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura quedó en poder del bueno de Sergio Fernández. El experimentado jinete redondeó un triplete de lujo. Arrancó con Tabatinga, continuó con Mojito Bay y cerró con Pulpinello.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza será exclusiva de cuadreras y se disputará el domingo 15 de diciembre. Antes de esto, el próximo domingo, habrá actividad en La Punta.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “SIN RENCOR” - (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TABATINGA 57 S. Fernández

2° MAMÁ INCA 53 F. Campos 2 cpos

3° WEDDING DUBAI 54 G. Tempesti 8 cpos

4° SUMMER DAYS 57 H. Betansos 1 cpo

5° LARGANDO POR EL 57 A. Campos 1 cpo

6° MOROCHA TRIUNFAL 55 J. Gómez 4 ½ cpos

7° AGNELLA 54 W. Escudero 3 cpos

U° LA EVASORA 55 D. Ledesma 3 ½ cpos

No corrieron: (8) CATCH THE HUSSY. Dividendo del Ganador: $ 1,80. Dividendo de la Combinada: $ 5,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,80. Dividendo de la Trifecta: $ 17,65. Tiempo: 1’ 26”. Por: Mad Speed y Colonial Malva, de 3 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Seven Up.

2da carrera

Premio: “PIXAR” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BEST SOUL 55 N. Aguirre

2° MASTER GENIUS 54 G. Tempesti 1 cpo

3° OPTIMIST BOY 56 A. Miranda 1 ½ cpos

4° CAZCABEL 55 D. Ledesma 5 ½ cpos

5° EL CARRILERO 55 J. L. Morales 1 1/2 cpos

6° SKY VAN 56 I. Ojeda 4 cpos

U° ELÍPTICO 55 H. Betansos 4 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,65. Dividendo de la Combinada: $ 18,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,75. Dividendo de la Trifecta: $ 31,10. Tiempo: 1’ 17” 2/5. Por: Asiatic Boy y Best Time, de 4 años. Cuidador: A. Trejo. Stud: El Algarrobal.

3 ra carrera

Premio: “FORAJIDO SAM” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LAKITA 53 W. Escudero

2° CAVILOSA 55 S. Quinteros 2 ½ cpos

3° SEEKING CANDY (*) 57 G. Tempesti 4 cpos

4° MILONGA CORRALERA 56 D. Ledesma ¾ cpo

5° MACABET 55 J. Gómez 1 cpo

6° WEEKEND IDEAL 51 F. Campos 2 ½ cpos

U° EMMA COUNTY 57 H. Betansos 4 ½ cpos

(*) Reclamó contra Cavilosa y no prosperó.

No corrieron: (7) LIVENZA. Dividendo del Ganador: $ 2,50. Dividendo de la Combinada: $ 18,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 11,20. Dividendo de la Trifecta: $ 67,50. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Lucky Island y Lingayen, de 3 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: José Pelayes. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Clásico: “NAVIDAD” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MOJITO BAY 60 S. Fernández

2° KNOCK SOL 60 R. Camiletti 5 cpos

3° DORAL SEATTLE 60 W. Escudero 2 cpos

4° AMIGO NAHUEL 60 D. Gómez 1 cpo

U° STORM WILLOW 60 D. Ledesma 4 ½ cpos

No corrieron: (5) BE FLEXIBLE. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 3,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,45. Tiempo: 1’ 5” 1/5. Por: Sidney’s Candy y Madisong Song, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Nadime. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “SOS BACÁN” – (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MIDNIGHT CLUB 57 A. Marti

2° HOY ME TOCA 57 S. Quinteros 4 cpos

3° MASTER GAME 54 G. Tempesti ¾ cpo

4° BAD AND GLORY 57 A. Miranda 2 ½ cpos

5° CATCH MY STAR 57 I. Ojeda ½ cpo

6° TOMI TREASURE 57 H. Betansos 2 ½ cpos

7° DR ALDEANO 53 F. Campos 1 cpo

8° DIAMOND JIM 55 D. Ledesma 2 cpos

9° ASDRUBAL 53 W. Escudero 7 ½ cpos

10° BRAGAÑÓN 57 J. L. Morales 2 ½ cpos

11° TWELVER 57 S. Fernández 1 ½ cpos

U° EMERALD ASIA 55 J. Gómez 2 ½ cpos

No corrieron: (6) OZTEPEK, (8) PODER SECRETO. Dividendo del Ganador: $ 11,65. Dividendo de la Combinada: $ 309,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 82,85. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Dividendo de la Apuesta Triple: acertada con cinco vales, valor del vale $ 648,49. Tiempo: 1’ 26” 3/5. Por: Indy Point y Full Night, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

6ta carrera

Premio: “TERCO ESPÍA” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BENRINNES 58 D. Ledesma

2° EQUAL PRI 58 S. Quinteros cbza

3° MALVÓN 56 M. Urquiza 1 cpo

4° EL DANIEL 58 A. Miranda pczo

5° REINA VENTOSA 56 F. Campos 4 ½ cpos

6° ALUNADA 56 S. Fernández hocico

7° EVERY MONTH 58 J. Gómez 1 ½ cpos

8° QUESTION MARK 58 E. Gaete 2 cpos

U° DORTMUND 58 I. Ojeda 4 cpos

No corrieron: (4) BESTPEN, (8) BRUNETI. Dividendo del Ganador: $ 5,65. Dividendo de la Combinada: $ 118,45. Dividendo de la Combinada: $ 15,70. Dividendo de la Trifecta: $ 26,15. Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 3.242,46. Tiempo: 33”2/5. Cuidador: R. Aguirre. Stud: Los Primos. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera - Premio: “TRAUMÁTICO” – (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DESIGN D’ AUTORE 57 A. Miranda

2° TOP LEOPARD 58 D. Ledesma 2 cpos

3° CAREO 54 W. Escudero 2 ½ cpos

4° WORLD FAMOUS 55 N. Aguirre 4 cpos

5° AMIGO TALENTOSO 57 G. Tempesti 1 cpo

6° VIRGEN TURCA 53 E. Gaete 1 cpo

7° ULTRA CIVILIAN 56 M. Urquiza 1 cpo

8° FABLED STORY 57 R. Camiletti 2 ½ cpos

9° EMPER MONEY 52 F. Campos ½ cpo

10° DANCE JUMP 58 S. Quinteros 8 cpos

U° WONDERFUL SEAT 57 S. Fernández 2 cpos

No corrieron: (6) MENEAO RYE. Dividendo del Ganador: $ 6,10. Dividendo de la Combinada: $ 37,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 14,35. Dividendo de la Trifecta: $ 1.529,45. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Don Valiente y Pret A Porter, 5 años. Cuidador: E. Antchagno. Stud: El Pololo.

8va carrera

Clásico: “FIN DE AÑO” – (Extraoficial) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° COPADOR HOLIDAY 60 A. Miranda

2° HARLAN’S RADIO 60 D. Gómez 5 cpos

3° ATLAS AGAIN 60 F. Nievas 2 ½ cpos

4° ORANGE NUGGET 60 G. Tempesti 2 cpos

5° SEATTLE BAR 60 H. Betansos 1 cpo

U° BECK’S 60 C. López 5 cpos

No corrieron: (2) PEDRINT, (8) KING RULER. Dividendo del Ganador: $ 2,65. Dividendo de la Combinada: $ 13,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,30. Dividendo de la Trifecta: $ 121,55. Tiempo: 1’ 37” 3/5. Por: Harlan’s Holiday y Caloría Roy, 7 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Haras Las Pintadas. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera - Clásico: “CLAUSURA – COPA: ÍTALO VIDAL” – (Categoría Interior) - 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PULPINELLO 60 S. Fernández

2° EN CUESTIÓN 60 A. Miranda 1 cpo

3° VIO VECES 60 I. Ojeda 1 ½ cpos

4° CAT’S AWAY 60 D. Gómez 4 ½ cpos

5° GREY BOY 60 R. Camiletti cbza

6° RACCONTO 60 C. López ½ cbza

7° DIAMOND JUMP 60 H. Betansos 9 cpos

(*) FRÍO ISLAND 60 F. Nievas

(*) Dio por tierra a su jinete a metros de la largada.

No corrieron: (1) MONARCA DAN, (9) TÉMPANO SAM. Dividendo del Ganador: $ 3,15. Dividendo de la Combinada: $ 30,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 13,30. Dividendo de la trifecta: $ 108,95. Tiempo: 2’ 4” 3/5. Por: Sixties Icon y Pera, de 5 años. Cuidador: F. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

10ma carrera

Clásico: “EDUARDO DI BLANCO” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MAR HONOUR 58 M. Urquiza

2° JUAN DE AMÉRICA 60 L. Escudero 1 ½ cpos

3° LUDITA 58 W. Escudero 1 cpo

U° WELLS DUBAI 58 A. Miranda 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,20. Dividendo de la Combinada: $ 12. Tiempo: 33” 2/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: JF. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.