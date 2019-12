River ganó en Rosario y se acercó a la cima

River Plate, en su primera presentación luego de perder la final de la Copa Libertadores, dio vuelta el resultado y le ganó por 3 a 2 a Newell's Old Boys, en un partido jugado anoche en Rosario por la fecha 15 de la Superliga Argentina de Fútbol.



Cristian Lema (29m PT) y Luis Leal (35m PT) pusieron dos goles arriba al local, pero Ignacio Fernández (38m PT), Rafael Borré (19m ST) e Ignacio Scocco (25m ST) dieron vuelta el marcador para los de Marcelo Gallardo.



Con la victoria, River llegó a los 27 puntos y, con un partido pendiente (con Independiente, de la fecha 14), quedó solo dos por debajo de los líderes, Boca Juniors y Argentinos Juniors.



Los rosarinos se estancaron en 21 (zona de Sudamericana) pero, más preocupante, se ubican apenas un escalón arriba de los tres puestos de descenso en los promedios.



El gran interrogante de la noche era la reacción de River luego del golpe tremendo en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, en Lima. Cuando Newell's se puso 2 a 0, tal vez sin merecer tanta ventaja, la respuesta parecía lapidaria, como si el alma del "millonario" hubiese quedado perdida en Perú.



Hasta allí no había aparecido nada de su juego habitual, nada de su solidez y su despliegue, y lo único para celebrar era la buena actuación de Leonardo Ponzio en su regreso al equipo titular.



Pero el rápido descuento de Nacho Fernández, los cambios acertados de Gallardo en el segundo tiempo y la recuperación de la memoria futbolística fueron dando otra clase de respuesta, tanto que River dio vuelta el resultado y en el tercer gol mostró buena parte del repertorio que lo llevó a tantos éxitos en los últimos tiempos.



La ironía: el autor del tanto decisivo fue Nacho Scocco, que no lo festejó por respeto al club que lo vio nacer.



La victoria dejó a River a tiro de la punta, y más aún teniendo en cuenta el choque pendiente con el "Rojo". El objetivo de la Superliga, inédito desde que llegó al club, una deuda en el éxito global de su campaña, puede ser la llave para la permanencia de Gallardo.



En la próxima fecha, la 16ta y última antes del receso de verano, Newell's visitará a Atlético Tucumán (sábado a las 19.40) y River recibirá a San Lorenzo (domingo a partir de las 21.45).



Antes de fin de año, River definirá también la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que le puede dar el pasaje directo a la fase de grupos de la Libertadores 2020.

#TNTSports | ¡Tremendo Lema! El zaguero de Newell’s les ganó a todos en el salto y clavó un gran cabezazo para el primero de la Lepra.#Newells uD83CuDD9A #River pic.twitter.com/YakA0RDwlr — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 1, 2019

#TNTSports | ¡Para poner en un cuadrito! El pase cruzado fue de Bíttolo para que el portugués Leal la baje y deje sin chances a Armani para ampliar la ventaja.#Newells uD83CuDD9A #River pic.twitter.com/RSVuI9egID — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 1, 2019

#TNTSports | ¡Le pegó a lo Juanfer! Como el colombiano Quintero, Nacho Fernández la clavó en el segundo palo de tiro libre para recortar ventaja ante Newell’s.#Newells uD83CuDD9A #River pic.twitter.com/hnU9aGp21E — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 1, 2019

#TNTSports | ¡Le quedó justo! Borré aprovechó el rebote y empató el encuentro ante Newell’s.#Newells uD83CuDD9A #River pic.twitter.com/VKvmObp4de — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 1, 2019

#TNTSports | ¡Se cumplió la Ley del Ex! Tras una gran jugada, Nacho Scocco definió ante su ex equipo para dar vuelta el partido. Gana 3 a 2 River.#Newells uD83CuDD9A #River pic.twitter.com/EHVFBMjFNT — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 1, 2019

- Síntesis -



Newell's: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bittolo; Denis Rodríguez, Julián Fernández y Mauro Formica; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios y Julián Álvarez; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Goles en el primer tiempo: 29m Cristian Lema (N), 35m Luis Leal (N) y 38m Ignacio Fernández (R).



Goles en el segundo tiempo: 19m Rafael Borré (R) y 26m Ignacio Scocco (R).



Cambios: en el segundo tiempo, 11m Juan Fernando Quintero por Álvarez (R) e Ignacio Scocco por Matías Suárez (R), 22m Aníbal Moreno por Formica (N), 30m Alexis Rodríguez por Albertengo (N), 35m Rodrigo Salinas por D. Rodríguez (N) y Lucas Pratto por Borré (R).



Amonestados: J. Fernández, Gentiletti, D. Rodríguez, Lema (N); Pinola, I. Fernández, Montiel (R).



Árbitro: Néstor Pitana.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's.