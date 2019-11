Pratto le manifestó su sentimiento a los hinchas

View this post on Instagram

Orgulloso de vestir la camiseta del mu00e1s grande de Amu00e9rica. Orgulloso de formar parte de este grupo que es tambiu00e9n una familia. A seguir trabajando, gracias a los hinchas por el apoyo constante y el cariu00f1o que me brindaron estos du00edas, es fundamental. ud83dudc3b