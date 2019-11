Confirman condena contra barra de Boca en la causa del "gas pimienta"

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC) confirmó la condena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso a un sindicado barrabrava de Boca Juniors, por lesiones durante el partido que el club jugó con River Plate en la Bombonera por la Copa Libertadores 2015.



La Sala I de la CNCCC rechazó el recurso de la defensa de Diego Blas Biglia, que fue filmado encendiendo una bengala la noche del 14 de mayo de 2015 cuando, en La Bombonera y durante el partido de octavos de final de la Libertadores ante River, hinchas del equipo local arrojaron gas pimienta a los jugadores visitantes.



La condena a Biglia –otros hinchas de Boca, como Adrián “panadero” Napolitano, aceptaron la suspensión de juicio a prueba-, dictada en noviembre de 2017, fue por “lesiones leves, calificadas por haber sido cometidas con el concurso premeditado de dos o más personas, agravadas, a su vez, por haberse perpetrado en ocasión de un espectáculo deportivo” impidiendo su realización.



La defensa había dicho que faltaban pruebas para demostrar de dónde se había arrojado el gas pimienta que afectó a los jugadores de River, que no hubo participación del imputado y que la culpa fue de los agredidos por haberse asomado a la “manga” de protección para ver qué ocurría en la tribuna.



Agregó que de las imágenes captadas por las cámaras de televisión no se puede inferir que el tema de la conversación que entonces mantuvo con Napolitano y otros imputados fuera el ataque a los jugadores de River, en tanto que aseguró que Biglia encendió la bengala al escuchar cómo el público presente animaba la salida de los locales al campo de juego.



El tribunal consideró probado que aquella noche Biglia intervino junto a Napolitano y otros hinchas caracterizados "xeneizes" para, desde un sector de la tribuna popular baja norte y por el hueco que quedaba sin cubrir entre la manga y el techo del túnel, arrojarles a jugadores de River un agresivo químico “popularmente conocido como ‘gas pimienta’” mediante un dispositivo que facilitó su propagación aérea.



Entre los lesionados estuvieron los futbolistas de River Leonardo Ponzio, Matías Kranevitter, Leonel Vangioni, Ramiro Funes Mori y Fernando Cavenaghi, quienes debieron ser asistidos.



Los camaristas Gustavo Gruzzone, Patricia Llerena y Jorge Rimondi coincidieron con la sentencia condenatoria en que “Biglia no se encontraba allí por casualidad, su intervención es un conjunto causal de acciones tendientes a asegurar el resultado junto con sus consortes de causa”.



Agregaron que “los registros fílmicos aportados a la causa constituyen elementos de prueba suficientes”, ya que “luego de verlos se puede concluir, con la certeza que exige un pronunciamiento condenatorio, que el imputado actuó en connivencia y de común acuerdo con los autores materiales de la agresión”.