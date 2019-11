Sampaoli: "Hablé con Milito y tengo buena relación con él"

El entrenador Jorge Sampaoli suena con fuerza para ser el reemplazante de Eduardo Coudet en Racing y el casildense admitió que en la semana se reunió con Diego Milito, manager del club, quien lo quiere para suceder al Chacho y dirigir la próxima Copa Libertadores.

"La intención de Racing es real. Hablé con Diego Milito y tengo buena relación con él", aseguró el ex DT de la Selección, y agregó que "le dije que estoy concentrado en mi trabajo, no me interesa escuchar otra posibilidad hasta que decida si me quedo o no".

Acto seguido, agregó: "Le expliqué que estoy enfocado en Santos hasta el 8 de diciembre. Quiero hacer historia con este club, hasta ese momento no voy a escuchar otra posibilidad. Le estaría faltando el respeto al Santos si me pongo a analizar otro equipo y no lo siento así".

Sin embargo, sobre el cierre dejó una frase que podría marcar su camino para el año próximo: "No conozco el plan del Santos para el 2020, el club necesita vender más que comprar, disminuir el presupuesto. Desconozco la realidad pero la situación es desalentadora en relación a un equipo que necesita potenciarse para pelear por títulos. Tendrá que ordenarse para saber lo que quiere".