Con un doblete, Funes Mori metió a Rayados en la Liguilla

El delantero mendocino Rogelio Funes Mori convirtió anoche un doblete para Monterrey, el equipo que dirige el DT Antonio Mohamed, que superó por 2-0 a Atlas, en la continuidad de la decimonovena y última fecha de la fase regular del torneo Apertura del fútbol de México

Con este resultado, Rayados consiguió la clasificación a los play offs definitorios, con 27 puntos, ubicándose en la octava colocación.

El mendocino Funes Mori (ex River) anotó a los 8 y 12 minutos de la primera etapa para llegar a las 10 conquistas en lo que va del certamen.

En el equipo conducido por el 'Turco' Mohamed se desempeñaron los también argentinos Marcelo Barovero (ex River), Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago), José Basanta (ex Estudiantes de La Plata) y Maximiliano Meza (ex Independiente).

En Atlas, conducido por el Dt platense Leandro Cufré, actuaron el zaguero Martín Nervo (ex Huracán) y el atacante Javier Correa (ex Colón de Santa Fe).

En tanto, el santafesino Milton Caraglio también anotó por duplicado, pero en la victoria del Cruz Azul sobre San Luis, por 3-1.

El ex jugador de Rosario Central y Vélez Sarsfield, entre otros clubes, festejó sendas conquistas a los 11 minutos del primer período y a los 10m del segundo, respectivamente.

En el conjunto 'cementero', que quedó al margen de la postemporada y finalizó undécimo con 23 unidades, también se desempeñó el volante Guillermo 'Pol' Fernández (ex Racing y Godoy Cruz de Mendoza).

En San Luis, en tanto, atajó Axel Werner (ex Boca) y se alistaron los ex San Lorenzo, Matías Catalán y Germán Berterame.

Además, Querétaro, con el concurso de Enrique Triverio (ex Unión), le ganó por 3-1 al Morelia del DT Pablo Guede (ex San Lorenzo)