Denuncia de Viviana Canosa: levantaron el secreto de sumario y difundieron escabrosos detalles por presunto abuso de menores

Según los detalles de la denuncia de Viviana Canosa , la comunicadora declaró que hubo gente que la llamó para brindarle detalles de supuestas fiestas con menores. "Los que reclutaban serían Rodolfo Fast y Guillermo Pendino. Luego hacian las fiestas que participaban Peña, Vernaci, Hoffiman, Colombo, Oltra, Tortonese, Betular, Tagliani, y Gonzalo Costa, en las cuales había menores de edad. Federico Hofman es la mano derecha de Marley, las víctimas me cuentan que él era quien reclutaba, él tanteaba, te llamaba y te preguntaba si estabas disponible, y que te querían conocer. El punto en común es prometerle fama, trabajo, éxito, a través de los vínculos interpersonales. Tortonese es la pareja de Betular, no están casados. Colombo es la pareja de Oltra y a la vez es el camarógrafo de Marley. Marley Wiebe también participaba de estas fiestas, y ya tiene acusaciones de abuso y denuncias", sostuvo la conductora en su testimonio judicial.

Además, Viviana Canosa cargó especialmente contra una de las estrellas de Telefe al declarar en su denuncia:" Marley a través de esta cuenta (menciona un correo electrónico) reclutaba gente, esto me lo cuenta una persona que hizo una denuncia que prescribió. Hago saber que tengo un video de un ex participante de Gran Hermano en el año 2007, quien manifiesta que cuando entra al casamiento de Tagliani en año pasado se encuentra con su abusador, conocido como Marley de nombre Alejandro Wiebe y dijo que fue abusado por él hace mucho tiempo, en el año 1997/1998. Aportamos también el teléfono de Federico Hoffman, del cual amenazaban a quien fue pareja de Marley, es decir, el laburo sucio lo hace Hoffman y no Marley. Aportamos capturas de pantalla de la persona, el nombre de la persona que denunció a Marley, y fue quien recibía los llamados de Federico Hoffman amenazándolo. La información me llega porque la gente me llama. Fui yo quien escuché a las víctimas. Estas personas tienen temor pero yo intento que se presenten a declarar. Por el momento no quieren hacerlo por el gran temor que tienen".