Dakota Johnson y su sorprendente requisito para un romance

Dakota Johnson no se anduvo con rodeos. Su respuesta fue tan simple como contundente: “Que no sea un imbécil”. Una frase que desató carcajadas en el set y que dejó claro que, tras años de noviazgo y compromiso, ya no está para perder el tiempo. Su sentido del humor y frescura resaltaron y dejaron a todos con ganas de aplaudir.

Dakota Johnson ha demostrado que no teme hablar de lo que siente. Aunque su relación con Martin terminó hace tiempo, no ha dicho mucho al respecto. Pero con una respuesta tan directa, dejó ver que la experiencia le enseñó algo valioso: que no tiene sentido estar con alguien que no respeta o cuida de verdad.