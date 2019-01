¿Se terminó la travesía para Robby Gordon?

La vuelta de Robby Gordon al Dakar no tuvo los resultados esperados y hoy no fue de la partida en la Cuarta Etapa. Tras los diversos inconvenientes sufridos ayer con el UTV Textron Wildcat XX, el popular piloto de Estados Unidos no largó en esta jornada y los propio sucedió con sus dos compañeros, los jóvenes Cole Potts y Blade Hildebrand.



En la previa al Dakar 2019, Gordon había prometido no solamente pelear por ganar alguna etapa, también se animaba a disputar la punta del clasificador general. Sin embargo lejos de ello estuvo, apenas fue 25º el primer día y 24º en el segundo.

Ahora lo que se aguardará es saber la determinación de Robby Gordon y su equipo, quienes tendrán la posibilidad de reengancharse el próximo domingo una vez que pase el Día de Descanso. En la web oficial del Dakar dan como abandono a toda su escuadra.