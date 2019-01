Santolino: una vértebra fisurada y seis costillas rotas

El piloto español Lorenzo Santolino, la revelación del Dakar como mejor debutante hasta su caída en la sexta etapa, ha compartido con sus fans tanto las secuelas de su caída como sus ganas de volver al ruedo.

Por fortuna, su vértebra afectada no necesitará operación, si bien sigue ingresado en la terapia intensiva de la Clínica Anglo Americana (Lima).

"Muchas gracias por todos los mensajes de ánimo y apoyo. No me acuerdo de la caída pero al parecer una pudra enterrada en una zona blanda me hizo salir por delante dela moto. Actualmente estoy en la UCI, pronto me bajarán a planta. Tengo fisurada la vértebra C6, 6 costillas rotas y un pequeño neumotorax. Por suerte la vértebra está estable y no necesita operación. Pronto estaremos de vuelta Gracias a @dakarrally y a @adrienvanbeveren por su rápido socorro. Rivales pero compañeros", publicó junto a una foto en el hospital.