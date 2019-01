Para Gonçalves, poder largar ya es un triunfo

Paulo Gonçalves es el más experimentado de la actual camada de motociclistas de elite, con 39 años. Tras perderse la edición 2018 regresa al Dakar, aunque también estuvo a punto de quedarse afuera por una grave lesión sufrida hace un mes.

Desde su debut en 2006, el portugués ha superado muchos altibajos; 10º en 2009 y 2013, fue segundo en 2015, pero otras cuatro de sus participaciones en el Dakar terminaron en abandono. Finalizó 6º en 2017, aunque pudo haber luchado por la victoria si Honda no hubiera sido penalizado con una hora luego de un reabastecimiento ilegal. El año pasado, en tanto, quedó afuera a última hora debido a las heridas sufridas en la rodilla y en el hombro quince días antes del rally. Fue la primera vez en la que no pudo largar desde que el Dakar se disputa en Sudamérica.

Este año su participación también estuvo en duda. Es que hace apenas un mes, mientras participaba en la última carrera del campeonato de su país, se fracturó el brazo y debió ser operado. Llega con lo justo, y para él eso ya es una victoria.

"Sufrí un accidente hace cuatro semanas. Me fracturé el brazo y me tuvieron que intervenir. No estaba seguro de poder participar en este Dakar pero me he recuperado bien y finalmente he podido venir", relató Gonçalves.

El viernes, el piloto se subió a la moto para probar cómo estaba y asegura que no sintió dolor. "No estaré tan fuerte como de costumbre y tendré que ser prudente al afrontar la carrera. A ver qué puedo hacer día tras día. Para mí, en cualquier caso, estar en la parrilla de salida es ya una victoria", concluyó.