Otro argentino fuera de carrera

No empezó bien la Quinta Etapa del Dakar para los argentinos, es que nuestro país sumó un nuevo abandono, el de Martín Duplessis dentro la categoría "Moto". El piloto de Villa Mercedes había concluido el jueves con un intenso dolor en su mano izquierda, lo que se fue incrementando con el correr de los días.

"Se le resintió la muñeca y no la puede dominar. No tiene ritmo, no puede acelerar y es mejor que abandone. No tiene sentido que continúe y se siga rompiendo la mano", dijo Jorge, el papá de Martín.

El abandono de Duplessis se suma al de Franco Caimi dentro de las motos. Mientras que en autos ya no están en carrera los argentinos Martín Maldonado (no se reenganchará), Orly Terranova, Juan Carlos Carignani y Ramón Nuñez, quienes cuentan con la posibilidad de volver a la carrera tras el "Día de Descanso"