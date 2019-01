Orly Terranova: "Hoy no siento nada, estoy muy bien"

Después de abandonar el Rally Dakar en la segunda etapa por una lesión lumbar, el piloto mendocino Orly Terranova se recuperó del pinzamiento lumbar que le provocaba mucho dolor y mañana volverá a la competencia con la idea de llegar a la meta.

En diálogo con el programa Campeones, de radio Continental, Terranova explicó que "cuando uno toma la decisión de parar es un momento muy feo, pero la salud está antes. Ahora me siento bien, vamos a continuar con esta etapa".

Sobre los dolores en la espalda, el piloto de Mini detalló que "es una lesión que arrastro desde el 2004, cuando preparaba mi primera carrera en Marruecos. Es un dolor muy intenso que no permite moverte, a mí me baja a la pierna derecha. Me dieron corticoides, hicimos un trabajo de elongación y hoy no siento nada, estoy muy bien".

Por último, con respecto a lo que resta de la competencia, dijo que "el auto está muy bien, la carrera estaba arrancando para nosotros. El roadbook era difícil de entender y con el correr de los días la competencia se hace más difícil. Está abierto para todos. Nasser tiene una ventaja porque hizo la última parte sin niebla y ahí marcó la diferencia, pero todo puede pasar. Nuestro equipo está en condiciones de pelear por la victoria".

Tras este sábado de descanso, el Rally Dakar se reanudará mañana con la sexta etapa, que unirá Arequipa con San Juan de Marcona, con una especial de 310 kilómetros. La largada para los coches está prevista para las 12:50 de nuestro país.