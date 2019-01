Nani Roma: "Peterhansel me debe una"

Stéphane Peterhansel sufrió la dureza del desierto peruano en el segundo día de la etapa maratón y pudo continuar gracias a la ayuda de Nani Roma, quien no tenía la obligación de asistirlo, pero no dudó un instante en hacerlo en un gran gesto deportivo.

"Me he encontrado a Stéphane en el fesh-fesh y lo he sacado. Estaba en la mierda, pero aparte de competidores somos compañeros y he hecho lo que me hubiese gustado que me hicieran a mí", explicó el piloto español en declaraciones publicadas hoy por el diario Marca.

El francés se encontraba atrapado en un río de fesh-fesh de casi un metro de profundidad cuando recibió la ayuda del español. "Me lo ha agradecido", dijo Roma, y agregó que "ahora me debe una y eso siempre es bueno. Puede haber gente que no lo entienda pero si te encuentras a Stéphane y David (Castera), que son amigos, hasta arriba de arena, los ayudas".