Mendocinos: el Chino feliz y "Torli", al borde de las lágrimas

No será un Dakar más para Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi. Los mendocinos que acompañaron al Coyote Villagra debieron trabajar mucho para poder lograr el objetivo de llegar y por esa razón se los vio emocionados, felices al arribar a la meta.

"Estoy feliz", gritó el Chino. "Fue un Dakar divino, con dos amigos. Nos costó mucho más de lo que pensamos. Estamos emocionados y lo más lindo es estar acá. Creen que es muy fácil pero no es realmente así", agregó. Pero sin dudas el momento más emotivo fue cuando le dieron la palabra a Torlaschi que mientras contaba que "no hubo ningún momento malo", debió frenar su relato porque lo invadió la emoción, "no puedo ni hablar", dijo. Volvé a vivir ese momento.