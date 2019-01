Marc Márquez y su sueño de correr un Dakar

El motociclista español Marc Márquez, siete veces campeón de MotoGP, es un apasionado del Rally Dakar, competencia que sigue desde niño, y ahora contó a través de su blog que "no está de más soñar si en un futuro me podría plantear hacer un Dakar".

"El Dakar me gusta especialmente entre todos los deportes de motor. Aunque por ahora tengo muy claro que quiero estar muchos años más en MotoGP, no está de más soñar si en un futuro me podría plantear hacer un Dakar. Es una prueba muy dura para la que hay que estar muy bien preparado. Participar en un Dakar no es como correr una carrera en domingo, hay una gran preparación por detrás: física, de navegación, técnica... Para llegar allí tienes que pensártelo bien y tener todo planeado", dijo el catalán.

Además, ahondó más en el tema y aseguró que "si fuese al Dakar, lo más seguro lo haría en moto, ya que las motos han sido siempre mi gran pasión. Pero de hacerlo en un coche de Rally me encantaría llevarme a mi hermano Álex de copiloto. ¡Sería divertido ver cómo nos va a los dos juntos! Quizás podría ir incluso yo de copiloto, ya que me oriento bastante bien normalmente", y al respecto terminó bromeando: "Es verdad que si estoy en algún sitio que no conozco y no voy atento o voy hablando, al final tengo que usar el Google Maps".