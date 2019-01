Marc Coma: "Los raids largos son historia"

Para Marc Coma el inicio de 2019 es toda una novedad, ya que por primera vez en muchos años estará alejado del Rally Dakar. Tras alcanzar la gloria en cinco ocasiones y desempeñarse como director deportivo en las últimas tres ediciones, será comentarista para Teledeporte.

"No voy a entrar en detalles sobre mi futuro, pero actualmente me estoy formando para tomar nuevos caminos. Y no, no tengo una barriga cervecera, hago deporte como el que más, siendo la bici la mayor de mis aficiones. Después del Dakar 2019 tendré las ideas más claras y podré ser más explícito", aseguró en una entrevista con Red Bull.

Sobre su alejamiento, dijo que "mi ciclo aquí había acabado. Después de tres años como director deportivo decidí que era el momento de pasar página. Ha sido maravilloso descubrir el Dakar entre bambalinas, conocer lo que hay detrás de su imponente decorado, el increíble engranaje que conforma la organización de este evento fuera de lo común, pero necesitaba descansar, desconectar. No tuve reposo cuando di por concluida mi etapa como piloto y empecé a trabajar en ASO. Más de 200 días al año fuera de casa alejado de mi familia era demasiado".

Palpitando la próxima edición, analizó que "estamos frente a un Dakar diferente al que estamos acostumbrados, con un recorrido de más alta intensidad y exigencia. Con diez etapas, será el Rally Dakar más corto de su historia y en el que todo se condensará en un solo país. Para empezar, habrán menos enlaces y estos serán más cortos, y las etapas recuperaran la esencia del clásico Dakar. Perú destaca por su mar de dunas y dos terceras partes de su recorrido se realizará sobre sus desiertos, siendo el más significativo el de Atacama".

Finalmente, ante las críticas que recibió la ASO por ser tan corta esta edición, Coma consideró que "rallies como la Ruta de la Seda o el Dakar son demasiado grandes para controlar y tremendamente difíciles de organizar. Dos semanas es mucho tiempo, lo complica todo. Este tipo de raids tan largos son historia".