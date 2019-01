Los términos más útiles para seguir el Rally

Como cualquier especialidad, las competencias de todo terreno como el Dakar tienen su propia terminología. Como para que estés a tono con la edición 2018, que se disputará del 6 al 20 de enero por Perú, Bolivia y Argentina, te enseñamos el significado de sus principales expresiones.

ASISTENCIAS: Camiones, mecánicos, jefes de equipo... todo el personal de apoyo que espera a los pilotos en cada campamento para reparar los vehículos y dejarlos listos para la etapa del día siguiente.

BRIEFING: Reunión diaria en la que la organización explica los detalles de la etapa siguiente. Siempre se realiza a las 20.00.

CAP: Rumbo magnético indicado en las viñetas del Roadbook que los pilotos deben seguir hasta la siguiente referencia indicada.

CAMPAMENTO: También llamado bivouac o vivac. Es donde los pilotos y asistencias llegan tras cada etapa. Es una ciudad itinerante de más de 3.000 personas con todos los servicios: comida, aseo, espacio para trabajar en los vehículos, centro médico, oficina de carrera…etc.

DZ/FZ: Inicio/Fin de una Zona de Control de Velocidad. Al atravesar poblaciones o en determinados puntos se controla la velocidad de los pilotos por cuestiones de seguridad.

ENLACE: Tramo abierto al tráfico desde el campamento hasta el comienzo de la Especial y desde el final de la misma hasta el vivac.

ESPECIAL: Tramo cronometrado del recorrido de cada día. El tiempo que utiliza cada piloto es el que determina la clasificación.

FESH FESH: Tierra en suspensión que dificulta la visión de los caminos.

GPS: Sistema que ofrece únicamente información de brújula, aunque se puede desbloquear (con penalización) para ofrecer informaciones adicionales que sirvan de guía cuando un participante está perdido. Sirve también para controlar la velocidad de los participantes durante la etapa.

IRITRACK: Localizador vía satélite que llevan todos los participantes y con el que la organización conoce su ubicación con precisión en cada momento de la carrera. Además proporciona comunicación entre el piloto y control de carrera.

MARATÓN: Etapa compuesta por dos días de competencia entre los cuales no está autorizado el trabajo de las asistencias sobre las motos, debiendo ser los propios pilotos los que las reparen para disputar la siguiente jornada.

NEUTRALIZACIÓN: Es un tramo entre dos puntos que los pilotos recorren sin que cuente dentro del tiempo de carrera. También se refiere al hecho de detener la carrera por parte de la organización en caso de alguna incidencia.

ROAD BOOK: Contiene las indicaciones de la etapa del día, indicando dirección, rumbo a seguir, peligros y distancias del recorrido. El participante puede seguir este libro de ruta ayudado por sus aparatos de navegación.

SENTINEL: Dispositivo que avisa a los pilotos, a través de un pitido y de una potente luz, de la cercanía de otro vehículo. Es muy útil a la hora de realizar adelantamientos en condiciones de baja visibilidad.

WAY POINT: Punto de paso obligatorio para todos los competidores. Si se pierden y no pasan por estos controles, son penalizados. Algunos están señalizados y otros no para asegurar que los pilotos siguen la ruta establecida sin cortar camino.