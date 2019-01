La historia de Dutto: "No necesito las piernas"

Nicola Dutto protagoniza una de esas historias que emocionan en el Rally Dakar. Es que el italiano es el primer piloto parapléjico en correr la competencia en motos, y lo hace con total naturalidad. En una entrevista con el diario español Marca, habló de su vida.

"No te lo sé ni explicar", respondió al ser consultado sobre cómo es posible que compita en motos sin usar sus piernas. Y luego analizó que "en la moto la mayoría se conduce con las piernas, pero yo ya me he acostumbrado a no tenerlas. No las necesito. Si lo piensas, sólo se usan para no caerte o en las zonas lentas. Yo he aprendido a lograr el equilibrio en la moto sin usarlas".

Dutto maneja una KTM modificada, con una jaula modificada en la que ubica sus piernas y apoya los pies, que lleva atados con unas correas. En caso de sufrir un accidente, lleva una navaja para liberarse y poder escapar, por ejemplo, si se produce un incendio o si cayese al agua. Los mandos de la moto están adaptados, con un cambio electroactuado que maneja con el dedo meñique izquierdo, y un embrague automático. El asiento es especial, con un almohadón que lo protege de las llagas que se puedan crear en las zonas sin sensibilidad y un apoyo en su espalda.

"Tras el accidente -sufrido en 2010- nunca imaginé que volvería a montar en moto, pero sabía que quería seguir en las carreras, aunque fuese como promotor. Luego empecé a correr en buggy, pero me di cuenta de que lo me gustaba era la moto. Así que volví, fui adaptando mi pilotaje y dos años después ya tenía el equilibrio perfecto, empezamos a hacer carreras y pensamos: ¿por qué no el Dakar?".

Dutto no corre solo, sino que tiene tres "ángeles de la guarda" españoles. Víctor Rivera va a la vanguardia marcando el camino; mientras que Pablo Toral y Julián Villarrubia lo siguen a la par para asistirlo, sobre todo, en caso de una caída.

El italiano ha competido en enduro, ha corrido Bajas en Europa y Estados Unidos y es un piloto experimentado. Tras el accidente empezó a correr en buggy, pero volvió a la moto. El año pasado corrió el Rally de Merzouga y allí completó los requisitos para inscribirse en el Dakar, al completar una carrera del Dakar Series.