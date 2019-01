La cuarta vida de Ignacio Casale

Queda muy lejos la imagen de aquel joven que pronunciaba el sermón de la deportividad ante la asamblea que congregó a todos los pilotos del Dakar en Buenos Aires con motivo de la salida de la edición 2010, en la que participaba en la cabina de un camión pilotado por su papá, Francisco Casale.

Desde entonces, Ignacio completó en solitario el rally el año siguiente (terminó 40º en motos) y después brilló en quads hasta imponerse en dos ocasiones en la categoría (2014 y 2018).

Tras saborear las mieles del éxito, el piloto chileno afronta su décimo Dakar con un nuevo desafío, al volante de un Side by Side junto a su otrora cómplice Américo Aliaga. Le espera un entorno de lo más competitivo, donde deberá plantar cara, por ejemplo, al que fuera su rival en quads Sergei Kariakin, el exmotorista Gerard Farrés, la estrella estadounidense Casey Currie o su mentor chileno, “Chaleco” López, que vuelve a las andadas.

Casale no renuncia a pelear por lo más alto, aunque quiere ante todo tomarle el pulso a su nuevo entorno competitivo: "Sentí que después de dos victorias en quads había llegado el momento de hacer algo diferente y dejar que mi cuerpo descansara. Quería tomarme un año sin Dakar pero cuando se me presentó la oportunidad de correr en esta nueva categoría (SxS) no lo dudé. Es la categoría del futuro. Es también un desafío importante para mí porque el vehículo ha sido fabricado íntegramente en Chile. Este año vengo sobre todo a disfrutar y luego ya veremos conforme pasen los días si consigo avanzar en la tabla general de menos a más".

Prensa Rally Dakar