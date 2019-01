La FIM negocia para unir el Dakar con el Mundial

El portugués Jorge Viegas, presidente de la FIM, llegó a Lima el pasado 1 de diciembre con una misión concreta: negociar con ASO para que el Dakar forme parte del Mundial de rally cross-country a partir del año que viene.

Viegas dialogó con el diario español Marca y fue claro al contar por qué está en Perú: "No es por casualidad. Lo primero, porque es la primera prueba de 2019, después porque es para darle una importancia a esta prueba, que la FIM lo ha dejado un poco de lado. Por mi parte, es la tercera vez que quiero meter a esta prueba en el Mundial de rallies de la FIM".

El titular de la FIM dijo que es un viejo objetivo suyo y, ahora como presidente, "voy a hacer todo para conseguir eso. Ya he hablado con Ettiene Lavigne y mañana tendré una reunión con el director general de ASO y espero conseguirlo para el próximo año. Sólo puedo decir que mi propuesta es que el Dakar cuente el doble de puntos en relación a las otras pruebas. Aparte de eso, vamos a hacer un reglamento juntos, hacer las cosas simples, pero dar la importancia debida a esta modalidad que, ahora, sólo se habla de Dakar".

Finalmente, Viegas admitió que se puede llegar a un acuerdo, pero que los automóviles podrían complicar las cosas. "La posición de Lavigne es positiva, pero él no tiene poder de decidir eso. Tiene que ser su administración de ASO. Si fuera sólo para las motos, sería más fácil, pero con los coches es más complicado, con la FIA. Yo no tengo nada que ver con la FIA y no puedo estar perjudicado porque ellos no se entienden con la FIA. Yo quiero que esta prueba esté en el Mundial de rallies de la FIM, punto, porque es la prueba más importante. Y tenemos que hacer, como se hace en motocross y otros, tener un acuerdo con los principales fabricantes para tener un número de pilotos oficiales que hagan todo el Mundial para dar la verdadera importancia a este Mundial. Este es mi objetivo final", concluyó el dirigente.